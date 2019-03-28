增值税改革，全年减税超万亿元

今年，我国将实施更大规模的减税降费，全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元。3月27日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，财政部、国家税务总局相关负责人介绍了深化增值税改革有关情况，并回答了记者提问。

今年主要减税措施都已出台

“实施更大规模减税，是积极财政政策加力增效的重要方面，也是深化供给侧结构性改革的重要举措。”财政部副部长程丽华说，根据国务院常务会议精神，财政部会同税务总局和海关总署印发了《关于深化增值税改革有关政策的公告》，明确了从4月1日起，深化增值税改革的具体措施和操作办法。主要包括以下四项内容：

——降低增值税税率水平。将适用16%税率的项目改按13%税率征税，主要涉及制造业等行业；将适用10%税率的项目改按9%税率征税，主要涉及交通运输业、邮政业、建筑业、房地产业、基础电信服务和农产品等货物；保持6%一档税率不变，主要涉及现代服务业、金融业、生活服务业和增值电信服务。

——扩大进项税抵扣范围。将购进国内旅客运输服务纳入抵扣范围。将取得不动产支付的进项税由分两年抵扣改为一次性全额抵扣。这两项措施可增加纳税人的可抵扣进项税，让减税惠及所有纳税人。

——试行期末留抵退税制度。对降低税率水平后纳税人的增量留抵税额按条件予以退还，有效增加企业现金流。

——对生产、生活性服务业进项税额加计抵减。对主营业务为邮政、电信、现代服务和生活服务业的纳税人，按进项税额加计10%抵减应纳税额。

“通过实施以上措施，确保主要行业税负明显降低，确保部分行业税负有所降低，确保所有行业税负只减不增。”程丽华表示，如果说年初出台的小微企业普惠性减税政策，是今年更大规模减税的一道“开胃菜”，那么此次增值税改革措施就是一道“主菜”，更是一道“硬菜”。至此，今年主要的减税措施都已经出台。

制造业受益最为明显

制造业是经济发展的基础、实体经济的重要组成部分，也是推进供给侧结构性改革、经济转型升级、新旧动能转换的关键和重点。

“4月1日起实施的深化增值税改革，也以制造业为减税重点。”程丽华介绍，通过持续、较大幅度减轻制造业企业负担，可以改善企业预期和经营效益。企业获得减税资金后，将拥有更多的资源用于设备更新、技术创新和升级改造，促进经济高质量发展。此外，制造业是国民经济的基础产业，制造业享受的减税红利，还将通过价格机制由产业链条层层传递，让更多的行业受益。

很多人关心，此次增值税改革举措的实施，这道“主菜”的减税规模有多大？

对此，财政部税政司司长王建凡解释说：“总体上这几项措施加起来，增值税改革减税降负规模应该超过1万亿元。”

减税简明易行好操作

为确保所有行业税负只减不增，此次增值税改革对适用6%税率的生产生活性服务业纳税人采取了加计抵减政策，对这项全新的制度安排，纳税人高度关注。

“在16%、10%两档增值税税率同时下调的情况下，适用6%税率的生产、生活性服务业纳税人，因进项税额减少税负可能出现上升。”国家税务总局副局长孙瑞标介绍，针对这部分纳税人税负可能上升的情况，财政部和税务总局经过反复研究和测算，最终确定对其适用进项税额加计抵减10%的政策。

“加计抵减”简单来说，就是允许特定纳税人按照当期可抵扣进项税额的10%虚拟计算出一个抵减额，从而达到降低纳税人税负的目的。

“加计抵减政策按年度适用，当年内无需调整均可享受加计抵减政策，而且不需要任何审批。这样做的目的，就是要尽可能减少纳税人的办税负担。”孙瑞标强调。

税务总局货物和劳务税司司长王道树说，下一阶段的重点，就是服务好纳税人。一是全力确保4月1日起“开好票”。3月底前，全国开票系统升级工作将全面完成。二是全力确保5月1日起“报好税”。

《 人民日报 》（ 2019年03月28日 06 版）

(责编：蒋琪、仝宗莉)