河北阜平县骆驼湾村“光伏树” 让乡亲持续增收

骆驼湾村分红了！最近这个喜讯成了当地的“头条”。这个过去穷得叮当响、脱贫刚一年的小山村，从哪儿挖的“红利”？

河北省阜平县骆驼湾地处太行山，“九山半水半分田”，主要靠天收。2012年，骆驼湾全村608口人，贫困人口就有428人。

近年，村里把山岭上的薄地集中流转种苹果，政府补贴改造危旧房，全村277户都住上清一色新房。有山有水有林子，乡村旅游逐渐火起来，一些村民借机发展起农家乐。2011年全村人均收入不到1000元，2017年增至4960元，全村脱贫。

过去脱贫不易，今后小康咋办？2018年3月，骆驼湾村驻村扶贫工作队新一批队员进驻。来自河北省能源局工作队员黄文忠琢磨：村子虽然脱贫了，村集体经济还很薄弱，群众今后怎样持续增收奔小康？

“有产业，有事做，有收入，才有希望。”工作队和村两委干部反复合计，找来11名村民代表开“诸葛亮会”，决定利用社会捐助的50万元帮扶资金，成立骆驼湾实业发展公司，盘活大山里的资源。

工作队联系一家光伏公司捐助，在北流河边“栽”下两棵“光伏树”，一种仿生型光伏发电装置，并网发电后，每年每棵光伏发电“树”净收益约1万元，能用25年，收入归村集体。百姓看着稀罕，想着舒坦：这是景观，也是“摇钱树”！

光伏亮，人心齐。去年“七一”，村党支部召集党员代表开展党日活动，上午9点，他们记下光伏发电度数，中午1点再看，进账45元。

老党员陈德忠一看来了劲，提议捐建一棵“党员光伏树”，收入归村集体，为村幸福院和村民办公益。在村的20多名党员纷纷解囊，共捐出23700元。

2018年底一盘点，公司盈利十多万元，这是村集体第一个公司的第一次盈利。为提振信心，吸引外出年轻人返乡创业，公司决定拿出一部分，给500多名村民分红，每人100元。陈德印老人领到钱后说：“钱不多，但心里热！”2018年，全村人均纯收入增至6000元。

如今公司计划第二批再建三棵“光伏树”，逐步扩大规模。根据2019年最新上网电价，预计每棵每年净收益14000元。

(责编：蒋琪、仝宗莉)