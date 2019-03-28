金融有温度 脱贫加速度

眼下，甜菜播种的季节快到了，在内蒙古林西县的甜菜基地里，随处可见农民为准备甜菜籽、化肥而忙碌的身影。

“我们和企业签订种植合同，‘产业投行’给我们收购款。现在一亩甜菜大概能产4.5吨，如果按每吨520元计算，每亩地扣除成本净挣1300元左右，一亩甜菜能顶4亩玉米。”林西县新城子镇哈玛吐村的一位村民介绍说。

“产业投行”是海尔金控物联网共享金融的一种实践模式。在积极践行乡村振兴战略的过程中，海尔金控依靠“产业投行”模式，帮助众多贫困地区群众走上了创业致富路。

企业农民尝到订单甜头

坐落于内蒙古赤峰市北部的林西县，在1986年被确定为第一批国家扶贫开发工作重点县。2017年该县完成地区生产总值69.2亿元，增长7.5%。重要原因是全县甜菜种植面积保持在10万亩以上，带动全县八成以上贫困人口实现了产业脱贫。

以前，林西县农民靠天吃饭，即使是种植甜菜这种受天气影响较小的农作物，依然担心回报问题。此外，林西县甜菜加工企业每年年底都要为收购甜菜支付高额费用，成为年度最大支出，而长达半年多的销售账期，令企业难以应对。

海尔金控凭借物联网产业生态金融服务平台，运用“产业投行”模式，链接林西县当地的农牧业产业化企业，解决甜菜种植产业发展难题。每年年底，平台将甜菜收购款直接支付给农民，减轻公司资金压力。现在，甜菜种植已成为林西县核心产业，企业和农民都尝到了“甜头”。

此外，“公司+科技+基地+农户”的订单农业模式也推动了产业健康发展，农户按需种植，在春季播种前签下合同，对全年种植情况心中有底，然后从农牧业产业化企业获得种植必需的各类物资，在公司技术服务的帮助下，实行科学种植，保证甜菜产量和品质。

产融结合助力创业脱贫

助力乡村振兴、农村农业发展，如何做到“造血不输血”？

海尔金控的“产业投行”模式通过金融与产业的融合，进行了有益的探索，并进入了加速复制的阶段，为精准扶贫提供融资、融商、融智服务。

在山东济宁，通过减掉中间环节，建立以合同为基础的信用增值体系，实现了从施肥、种植到深加工、销售四维信用经济的闭环，构建出玉米产业生态圈，帮助玉米种植户增加了盈利，而共创方也能追溯原材料质量，确保销量，增利20%—40%。这正是海尔金控运用“产业投行”模式打造链式信用生态的结果。

远在几千公里外的宁夏银川市永宁县，海尔金控通过肉牛托管模式为当地养殖企业提供了资金、技术管理、设备引进等众多服务，带动农户就业。如今，当地肉牛企业直接精准扶贫建档立卡贫困户1500多户，涉及6个村镇5000多人。

据了解，截至目前，“产业投行”模式共带动全国16个省份约2万户贫困家庭的6.5万余人实现了创业脱贫。

绿色金融创造美好生活

美舍河发源于海南省北部，是纵贯海口南北的一条主要河流。

2016年，海口开始了美舍河生态治理工程。但是，河流治理的紧迫性与传统融资模式存在矛盾，环保公司陷入资金困境，工程几近停滞。

针对环保企业自身对金融需求的特殊性，海尔金控的“产业投行”以“信用变现资源”的模式，提供全流程资金管家服务。一方面，在项目初始期链接并联优质生态要素供给方，引入低成本资金，保障项目顺利进展；另一方面，在项目完成期发起资产证券化，将污水处理费打包转售，完成项目收入提前变现。全流程控制实现了资金无缝对接，形成产业链信用生态闭环，为美舍河探索出一条“依靠自然、治理自然”的湿地保护和修复之路。

2018年10月25日，在迪拜举行的国际湿地公约第十三届缔约方大会上，海口成为全球首批国际湿地城市之一。

海尔金控相关负责人表示，海尔金控将持续助力实体经济，推动现代农业、绿色环保等众多产业生态链的转型升级，用有温度的金融创造美好生活。

《 人民日报 》（ 2019年03月28日 10 版）

(责编：蒋琪、仝宗莉)