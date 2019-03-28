旧衣回收箱，不能一放了之

旧衣回收箱看着不起眼，背后却有着参与捐赠者爱护环境、传递爱心的努力，不能只放不管

天气渐暖，又到了换季的时候。每次换季，不少人家里都会清理出一堆不再穿的旧衣服，留着占地方，扔了又可惜，如何处理，也是件不大不小的麻烦事。

这几年，有公益组织开始在一些居民小区投放旧衣回收箱，方便居民在家门口就可以处理闲置的旧衣物。这些通过旧衣回收箱收来的衣物，可以捐赠给有需要的人，或是集中起来回收再利用，减少资源浪费。

能保护环境、节约资源，又能传递爱心，旧衣回收箱的出现，做好了是件“多赢”的事。但从一些地方的情况来看，这其中也有一些需要解决的问题——旧衣回收箱能不能放、能放在哪，放了之后谁来管、出了问题去找谁，目前还都不明确，很容易让别有用心者钻了空子。

前不久有则新闻，说的是浙江某地查获一批假的旧衣回收箱，模样和正规公益组织的回收箱十分相似，一般人很难辨别。这些被查获的假回收箱，就是有人发现有些回收箱放了没人管，动了歪心思，想要收集旧衣物转卖获利。

类似的事情，在其他地方也有出现。比如，有些旧衣回收箱，没有注明回收机构，看着就觉得不靠谱；有些回收箱，放了之后就没人管，衣服塞满了也没人收；还有的回收箱，箱门被撬开，里面好一点的衣服被拿走了，剩下的衣服撒了一地，看着让人心疼。

旧衣回收箱看着不起眼，背后却有着参与捐赠者爱护环境、传递爱心的努力。如果只是简单往社区一放，后续的监管或是维护都不规范，难免会影响大家参与的积极性。可行的办法，就是尽快明确监管部门和管理标准，让有资质、正规的公益组织，投放有统一标识的回收箱，便于捐赠者识别，也方便相关部门管理。

既珍视公众的环保实践、爱心行为，又能规范相关问题的监管，如何把好事办好，十分考验相关部门的智慧。期待今后旧衣捐赠体系更完善、更畅通，能让更多人参与其中。

(责编：蒋琪、仝宗莉)