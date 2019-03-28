牛油果的“卡路里经济学”（新知）

大众参与到身体管理，归根到底还是因为“仓廪实”

【现象】牛油果进口量在微博热搜上火了。这种其貌不扬、吃起来不像水果的水果，2010年时我国进口量还不足2吨，但2017年一下子飙升至32100吨，增长16000多倍。爆炸式增长，源于健康标签。富含单不饱和脂肪酸、膳食纤维和钾等，让牛油果成了诸多健身人士青睐的健康食品。

【点评】牛油果爆红的背后，是“卡路里经济学”的兴起。

我们周围，大概总有几个对体重“斤斤计较”的朋友。他们与碳水化合物“渐行渐远”，与高糖高油“势不两立”，将“燃烧我的卡路里”挂在嘴边，但也听得进营养学家建议：健康饮食不等于“饿着”。所以，诸如牛油果、藜麦等食品异军突起，成为健康、时尚饮食观念的代名词。

“卡路里经济学”的外延，当然不止于饮食。放眼望去，运动装备已从跑鞋晋升到手环，手机里总装着一两个运动APP，每天走了多少步、摄入多少卡、消耗多少卡，一一清晰记录。浴室里，用电子秤定时称重，也成了对自己意志毅力的称重；健身房里，不满足自己练，一对一的私教课正风靡。大概正如艺术家创作雕塑作品那样，越来越多的现代年轻人，愿意通过运动的“斧凿”，锻造出一个更好的自己。

人类与卡路里的较量，其实有很长的历史了。《卡路里与束身衣》一书，就揭示了人类至少两千年的节食史。然而，身体管理与商业的完美结合，却是很晚近的事。这其中，电视广告、营养学与运动的普及功不可没。

当然，大众参与到身体管理，归根到底还是因为“仓廪实”。2018年，我国的恩格尔系数已降至28.4%，这意味着，人们花在食物上的开支比重更少了，消费结构继续升级。仔细来看，一方面，食物消费结构本身也在变化；另一方面，基于新观念而发展出来的消费也在不断增长。比如，健康消费的快速增长，学习型消费的四面开花。人们少吃了半碗米饭，但生活过得更有“营养”。

当然，“卡路里经济学”之所以带来商机，也有流行文化的支持。如今，运动社交一定程度上也引爆了健康产业。朋友相聚，一起健身的多了，三五好友报名跑马拉松之风，甚至带动了国内城市马拉松赛事的火热。互相关注每天行走步数，定期晒出健身照片与记录，运动社交让生活多了新的仪式感与认同感。这样的文化心理，也在助推“卡路里经济学”的蓬勃发展。

(责编：蒋琪、仝宗莉)