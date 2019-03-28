更大激发市场主体活力 着力破解发展和民生难题

本报海南博鳌3月27日电 （记者陈伟光、张慧中）3月27日，在出席博鳌亚洲论坛期间，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在海南省委书记刘赐贵、省长沈晓明陪同下，在海口考察。他强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国两会精神，落实政府工作报告确定的各项任务，进一步推进改革开放，更大激发市场主体活力，破解发展和民生难题，增强经济发展动力，提升人民群众获得感。

再过几天，国家将实施增值税大规模减税。李克强来到海南金盘智能科技公司，详细询问企业政策实施后能减多少税？企业负责人说，国家减税降费红利预计使企业今年税费负担减少2000多万元，相当于利润多增长10%，我们将投资建设数字化新厂。李克强说，实施更大规模减税尤其是大幅降低制造业税率，就是为了把更多的利留给企业，使企业更有信心和能力去发展，带动更多就业。他还与正在接受减税政策培训的多家企业人员交流，大家说减税政策不需要企业跑政府，是最公平的，效率也高。李克强嘱咐税务部门要及时解决企业反映的问题，防止以为实施减税提供咨询等各种服务为名乱收费、抵消减税效果，把减税的真金白银真正落到企业。

加快发展养老托幼服务是改善民生的重要任务。李克强走进新安社区日间照料中心，详细了解老人们能得到哪些照护。在长者饭堂，他察看社区引进社会力量提供的午饭食谱，询问饭菜价格，并祝老人们吃得放心、生活丰富多彩、健康长寿。看到社区有专人提供临时托幼服务，李克强表示赞许。他说，养老托幼是突出的民生难题，发展群众家门口的社区养老托幼大有可为，国家要大力支持，今年在房屋使用、相关税费减免等方面要出台具体政策，吸引更多社会力量进入社区，为老人和孩子们提供安全优质便利的多样化服务。

在海南经贸职业技术学院，李克强听取学校发展情况汇报。负责人介绍，学校今年计划扩招1000人，并与企业合作办学扩招500人。李克强十分高兴，希望学校不光招收应届高中毕业生，还要通过改革完善考试招生办法，多招收一些退役军人、下岗职工和农民工，通过校企合作等让更多有经验的企业人才走上讲台。在实训车间，李克强勉励同学们说，国家不仅需要高端科研人才，也非常需要高技能人才，你们有真正的技术，就业门路就广，收入也会较高。希望大家注重培养专业精神、职业精神、工匠精神，这是成为人才很重要的素质。他叮嘱随行部门负责人，培养人才不能只在教室，也不能只在车间田野，职业教育是教育和社会实际相结合的有效载体。要深化教育体制改革，支持企业和社会力量兴办职业教育，用高素质人力资源推动高质量发展。

李克强充分肯定海南发展取得的成绩，希望在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在改革开放创新上迈出更大步伐，推动经济社会发展取得更大成绩。

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