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韩正在国家医保局调研并主持座谈会强调

努力建成更加公平更可持续医疗保障体系

2019年03月28日08:11  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　新华社北京3月27日电  中共中央政治局常委、国务院副总理韩正26日到国家医疗保障局调研。韩正观看了打击欺诈骗取医保基金专题片，随后主持召开座谈会，听取关于加强医保基金监管、建立医保待遇清单管理制度、做好高血压和糖尿病门诊保障、建立医保药品目录动态调整机制等工作的汇报，研究部署2019年医保重点工作。

　　韩正强调，要认真贯彻党中央、国务院决策部署，立足发展阶段，坚持目标导向、问题导向，不断发现问题、解决问题，坚定不移朝着既定目标不断前行，努力建成更加公平、更可持续的医疗保障体系。要牢牢把握全覆盖的要求，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，织牢织密全民基本医疗保障网。要千方百计保基本，聚焦基本医保需求，完善责任分担机制，在经济发展中逐步提高人民群众医疗保障水平。要特别关注特殊人群，加强罕见病、癌症等重大疾病患者的医疗保障，重点解决因病致贫的突出问题，体现制度优越性和社会公平正义。要坚持尽力而为、量力而行，完善医保政策，确保医保制度长期可持续。

　　韩正表示，要严厉打击欺诈骗保行为，加大宣传力度，依法从严从重处理骗取人民群众“救命钱”的违法犯罪行为。要抓好医保目录调整工作，从国家层面管住管好，做到科学有序渐进调整。要深化药品和耗材招标制度改革，坚持量价挂钩、招采合一，做好药品集中采购和使用试点工作。要完善城乡居民医保待遇保障政策，做好高血压、糖尿病门诊保障工作。

(责编：蒋琪、仝宗莉)
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