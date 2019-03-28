微信澄清广告精推 不会监测聊天记录

本报讯（记者 温婧）日前，有媒体报道了《精准广告背后：我的喜好如何变成大数据生意？》。其中提到微信用户刘明正计划去日本大阪旅游。他的家人通过微信发来一张春秋航空机票的截图。8分钟后，一个微信公众号推文的底部广告位，出现了大连到大阪的春秋航空机票广告。
对此，微信3月27日回应媒体表示，微信不会监测用户的聊天记录，更不会通过监测用户聊天记录来推送广告。
微信表示，广告投放的逻辑是基于用户属性，广告主可选择他们设定的目标人群。因此很容易出现用户收到的广告“恰好”和自己的聊天内容、浏览内容相似的巧合情况。
火绒安全创始人马刚告诉北京青年报记者，在这种“精准推荐”的背后，微信并不一定要读取用户的聊天记录，也可以是基于用户个人信息的有选择性的投放。
据一位业内人士介绍，每个平台都掌握有一定的用户信息，而正规平台的用户信息都来自于合法采集，比如用户的性别、年龄、手机号、职业、身份证号等，平台可以据此进行广告推荐，但并不会外泄。
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】