原标题：微信澄清广告精推 不会监测聊天记录

本报讯（记者 温婧）日前，有媒体报道了《精准广告背后：我的喜好如何变成大数据生意？》。其中提到微信用户刘明正计划去日本大阪旅游。他的家人通过微信发来一张春秋航空机票的截图。8分钟后，一个微信公众号推文的底部广告位，出现了大连到大阪的春秋航空机票广告。

对此，微信3月27日回应媒体表示，微信不会监测用户的聊天记录，更不会通过监测用户聊天记录来推送广告。

微信表示，广告投放的逻辑是基于用户属性，广告主可选择他们设定的目标人群。因此很容易出现用户收到的广告“恰好”和自己的聊天内容、浏览内容相似的巧合情况。

火绒安全创始人马刚告诉北京青年报记者，在这种“精准推荐”的背后，微信并不一定要读取用户的聊天记录，也可以是基于用户个人信息的有选择性的投放。

据一位业内人士介绍，每个平台都掌握有一定的用户信息，而正规平台的用户信息都来自于合法采集，比如用户的性别、年龄、手机号、职业、身份证号等，平台可以据此进行广告推荐，但并不会外泄。

(责编：仝宗莉、蒋琪)