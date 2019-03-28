原标题：上交所回应科创板“科创含量”争议

昨日上交所发布了第二批集中受理的科创企业名单。上交所就科创板企业受理情况予以了解释。

针对后续受理的安排，上交所称，随着发行人的申报逐渐进入常态化，在第二批集中受理后，本所将采取“受理即披露”的方式，及时公布企业受理情况。企业的受理通知、公示，将均在受理当日收市后于本所官方网站统一进行披露。

就受理和审核环节的区别，上交所表示，在受理环节，仅是对企业申请文件齐备性、中介机构资质等的核对，相当于申报企业获得了“准考证”，可以进入考场考试，并不表示一定能够考试通过或获得好成绩。至于企业是否符合科创属性、是否符合科创板发行上市条件、在财务上是否有瑕疵等实质性问题，将通过第二环节的审核问询来实现，在审核问询过程中，科技创新咨询委员会也会给出专业咨询意见。对于目前市场各方较为关注的科创企业属性等情况，也将会在审核问询中予以重点关注。

上交所强调，以信息披露为核心的审核问询，是在科创板试行注册制改革的“灵魂”。这样的审核过程，是一个提出问题、回答问题，不断丰富完善信息披露内容的互动过程；是震慑欺诈发行、便利投资者在信息充分的情况下做出投资决策的监管过程。整个问询关键环节均向全市场公开。投资者通过整个问询过程，对申报企业有了更透彻的了解，给出他愿意“买”这家企业的价格，给企业定价。这就是公众监督的“合力”所在。

针对市场对申报企业的科创含量所展开的激烈讨论，上交所表示，这些讨论有助于形成市场各方依法履职尽责的市场环境，有助于我们做好后续审核工作。

需要指出的是，上交所将在审核问询中，针对市场广泛关注的科创代表性、技术能力、企业质量等问题进行多轮问询，通过充分的信息披露，对企业的定价、发行和上市形成市场化制约。发行人应真实、准确、完整地披露信息，保荐机构应对发行人是否符合科创板定位进行充分论证。

文/本报记者 刘慎良

(责编：仝宗莉、蒋琪)