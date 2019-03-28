我国央企公司制改革全面完成 83家建立董事会

原标题：肖亚庆：央企公司制改革全面完成

新华社海南博鳌3月27日电（记者罗江）我国中央企业的公司制改革已全面完成，已有83家央企建立了规范的董事会，有46家央企对3300多名经理实现了契约化管理，在控股的81家上市公司实行了股权激励。在此间召开的博鳌亚洲论坛2019年年会上，中国国务院国有资产监督管理委员会主任肖亚庆如是表示。

肖亚庆说，党的十八大以来，国企改革坚持问题导向和目标导向，不断推动国有企业改革朝着市场化方向迈进。比如针对企业市场主体地位尚未确立等问题，国资委从最基础的公司制改革抓起，着力破解长期以来存在的障碍，目前央企的公司制改革已全面完成。

针对现代企业制度不健全，国资委大力推进外部董事占多数的董事会建设，有83家中央企业已经建立了规范的董事会；针对市场化经营机制不完善，着力在市场化选人用人、强化中长期激励上下功夫，有46家中央企业对3300多名经理人实现了契约化管理，在控股的81家上市公司实行了股权激励；针对国资监管存在的问题，一方面取消、下放、授权了一批监管权力，另一方面，不断强化重点领域的监督，加大违规责任追究力度，不断提高监管的效率和质量。

肖亚庆表示，国有企业混合所有制改革不仅要在数量上进行扩大，还要在内涵上进一步深化，激发企业发展创新的活力。国有企业在混合所有制改革、重组整合、供给侧结构性改革、产业转型升级等方面与民营企业、外资企业之间存在着许多发展的契合点，拥有广阔的合作空间。

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