原标题：审核提速 IPO上5过4

根据安排，3月26日有5家企业上会接受IPO审核。3月27日公布的结果显示，其中4家通过。这也成为今年以来单日审核数量最多的一天。数据显示，截至3月25日，新一届发审委自3月12日开工以来，共审核了3家企业的首发申请。

中信建投证券投资顾问孙佳欣分析，可以看出IPO审核审核更加严格。在市场回暖的情况下，IPO审核节奏符合市场预期。IPO发审已进入常规化状态，随着科创板的快速落地，市场关注度比较高，有望推动A股IPO市场向注册制方向推进。 华商报记者 黄涛

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