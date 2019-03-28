原标题：绑定银行卡、登录账号难以解绑，手机号码“携号转地”何时能实现？

目前，绑定银行卡、绑定购物网站账号、绑定社交工具登录账号……百姓个人生活与手机号关联越来越紧密。“新华视点”记者调查发现，随着人口流动加剧，不少人在跨省求学、工作、迁徙过程中，对手机号码“携号转地”存在大量需求。但由于目前手机号码归属地无法变更，不少人不得不“多卡傍身”“多机傍身”。

跨省不能改归属地催生“多号傍身”

今年年初，小刘从重庆一所高校本科毕业，到湖南长沙一所高校攻读研究生。他烦恼地发现：长期使用的重庆手机号码，无法将归属地变更为长沙，导致很多时候被人误会甚至怀疑。

小刘在重庆的朋友很多，不想因为改号失去联系。所以，为了方便在长沙与人联系沟通，他咨询运营商要求变更手机号码归属地，但被告知“无法变更”。于是，他只好重新办理了一张长沙手机卡。

跟小刘一样苦恼的还有即将从北京调入上海工作的史先生。他告诉记者，现在很多手机都设置了来电归属地提醒，为了和客户交流方便，他的手机号“身份”需要由北京更换为上海，但却被运营商告知无法更改。

手机用户不愿改号，除了信息联络的需求，还因想避免各种解绑的麻烦。不少人的手机号绑定银行卡、微信账号以及京东、天猫等购物网站账号。“如果更换手机号就得逐一解绑，实在太麻烦了！”小刘说。

小刘、史先生的苦恼，很有代表性。据了解，目前，希望保留手机号码并更改归属地的人群主要包括高校毕业生、跨省劳动者等。因为不能更改归属地，不少人只能新办理一个手机号。

工信部发布的《2018年通信业统计公报》显示，2018年，移动电话用户普及率达到112.2部/百人，比上年末提高10.2部/百人。

“多号傍身”给不少人增加了资费负担和手机购置成本。山东一位消费者算了一笔账，之前使用的本地手机号码是每月156元资费，新办理一张外省手机卡后又是每月168元资费，总开支增加了一倍。

号码自由更改归属地难在哪？

记者拨打多地联通、移动、电信运营商的服务电话，工作人员均告知，咨询更改手机号码归属地相关情况的人不少，但目前都无法解决。

“抱歉，归属地不能更改”“我们没有接到这项业务的通知”“已经全国漫游了，不需要这项业务”，是记者拨打三大运营商多地客服电话得到最多的答复。

业内人士告诉记者，手机号码不能更改归属地，主要是由于编号方式决定的。一个手机号码的11位数字都有代表意义，前三位代表运营商，中间四位表示地区，后四位是客户编号。如果更改号码归属地，对运营商号码管理会产生较大影响。

“如果开放变更号码归属地业务，需要运营商进行网络改造，更新保存手机号码的运营商、归属地信息的数据库，还要更新交换机等硬件设备。不仅投资很大，通信网络运维的压力也要翻倍。此外，也造成无法准确估算属地的号码资源使用情况。”该业内人士说。

北京邮电大学经济管理学院教授曾剑秋说，实现“携号转地”，等于要打破原来的管理体制和数据存储，难度较大。

工信部相关人士告诉记者，目前，我国实现网络层面的移动通信号码归属地变更尚不具备条件。

期待便民利民更进一步

昆明理工大学公共政策研究中心教授黎尔平认为，条块分割造成不能“携号转地”，给群众带来诸多不便。百姓有需求，运营商应顺势而为。

有专家称，今年我国要实行“携号转网”，建议推动号码归属地变更也提上日程。中国信息通信研究院相关专家说，一些国家已经实施了移动号码可携制度。我国每年有大量的毕业生和变更工作的职员需要更改号码归属地，这项业务如果能推出，会进一步便民利民，更受欢迎。

工信部相关人士介绍，将持续跟踪网络技术发展趋势，将用户对移动电话号码归属地变更的需求，作为未来网络架构演进需要考虑的因素，推动在具备条件时逐步实现移动通信号码归属地变更的目标。

曾剑秋说，随着技术进步、网络传输速度加快，手机号码归属地变更问题亟待提上日程并加快推进解决。“携号转网”“携号转地”等举措会刺激移动运营商市场竞争加剧，有利于提升用户使用体验。

(责编：蒋琪、仝宗莉)