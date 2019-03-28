原标题：北京市消协发布“大数据杀熟”问题调查结果

市消协发布“大数据杀熟”问题调查结果

被人们普遍认为的“大数据杀熟”是否真的存在？这一针对不同消费者的特定“推送”存在哪些特征？昨天，北京市消费者协会发布了“大数据杀熟”问题调查结果。结论显示被人们普遍认为存在的“大数据杀熟”现象，在实际体验调查中问题并不明显，由于其存在的复杂性和隐蔽性，维权举证存在困难。

体验调查覆盖5种新型网络消费领域

据了解，本次调查主要包括问卷调查、舆情采集和体验调查三种方式。体验调查的57个样本涉及在线旅游、网络购物、网络外卖、网络购票、网络约车等5种新型网络消费的14个消费者常用的APP或网站，调查模拟消费者同时利用新老用户账号购买同一种产品或服务，完成57个体验样本。携程、去哪儿、滴滴出行、淘票票等都在体验调查之列。

报告显示，2名体验人员同时通过飞猪旅行网预订麗枫酒店·昌平体育馆店的同一天高级大床房，老用户的房费不含早餐291元1间，而新用户的房费不含早餐286元1间，另享受4元买立减优惠，实际为282元1间。体验结果发现，同一房间新老用户标价不同，优惠也不同，老用户价格高且不享受优惠。同时，在去哪儿网的体验中，有1家酒店，不同用户享受优惠不同，最终新用户比老用户价格便宜。

五成被调查者表示曾遭遇“大数据杀熟”

在主观问卷调查方面显示，88.32%的被调查者认为“大数据杀熟”现象普遍或很普遍，有56.92%的被调查者表示有过被“大数据杀熟”的经历。同时，被调查者认为网购平台、在线旅游和网约车等消费“大数据杀熟”问题最多，在线旅游高居榜首。

调查结果显示，遭遇“大数据杀熟”，但是由于其具有隐蔽性，维权往往难以举证。过半数被调查者有被“大数据杀熟”的经历，但由于经营者通常以商品型号或配置不同以及享受套餐优惠不同、时间点不同等理由进行自辩，又不对外公布具体算法、规则和数据，所以消费者遇到类似问题后，维权举证往往非常困难。

在线旅游APP自称不存在“大数据杀熟”

针对北京市消费者协会发布的大数据“杀熟”问题调查结果，携程、去哪儿、飞猪昨日均作出回应。各家在线旅游APP（含网站）在回应中均否认存在“大数据杀熟”行为，称价格变动系优惠活动导致，对所有用户报价均一致。

去哪儿网在回应中称绝对不存在“大数据杀熟”行为，对所有用户报价均一致。其相关负责人表示，去哪儿网会针对新用户以发放优惠券的形式进行拉新活动，同时也会对老用户发放不同会员等级的优惠券。所有的优惠活动，均向用户明确展示。

飞猪对北京青年报记者表示，同一商品不同人购买时价格不同、同一人在不同时间购买同一商品时价格不同等情况，常被社会误解为“大数据杀熟”。实际上这些情况往往是由于促销红包、新人优惠、酒店和航班库存变化带来实时价格变动等原因造成的，并非“大数据杀熟”。（文/记者 王薇 赵婷婷）

(责编：蒋琪、仝宗莉)