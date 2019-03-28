原标题：用苹果ID就能借钱？现金贷穿“马甲”再现新变种

“无需抵押、不打借条、不看征信，只要有苹果手机，就能轻松借款。”一时糊涂用自己的名誉与征信抵押的校园贷、现金贷等早已不是新鲜事，但“苹果ID”也能用来贷款，听上去就有些匪夷所思。

记者调查发现，包裹在“无需抵押、秒速放款”糖衣之下的“苹果ID贷”，其实是针对苹果手机用户的现金贷新变种，其背后暗藏诸多风险。

糖衣下的“苹果ID贷”

前段时间，微博用户“麦子俊i”碰上一件奇怪事。顾客送修的一台苹果手机的屏幕上，赫然跳出显眼的大字：“账单已违约，全额有压力可申请续约660（元）。仍不处理手机锁定，后果自负……”

因为这条热门微博，“苹果ID贷”这种新型借贷形式浮出水面，这部无法使用的手机正是“ID贷”带来的“苦果”之一。

记者调查发现，号称“零门槛、无要求”的“苹果ID贷”专门针对使用苹果手机、急需用钱的用户，借贷周期以7天为主。一位放贷人员告诉记者，“苹果ID贷”要根据用户的苹果手机版本评估放贷金额，通常放款不多，大都在1000-2000元。

根据该放贷人员介绍，借款人首先需要提供个人信息供他们审核，包括姓名、电话、学校/工作单位、手机号码登记实名时间与手机通讯录人数。通过审核后，借款人需要在自己的手机上登陆放贷机构提供的iCloud ID，将该账号与手机绑定，并打开“查找iPhone”功能。

确认借款人已绑定账号后，放贷机构会立刻修改账号的密码，让借款人无法解绑账号、无法关闭“查找iPhone”等功能。在借款期内，借款人仍可以正常使用自己的手机。一旦逾期未还清借款，其手机将被放贷机构锁定，无法使用。

此时，手机屏幕上会显示“丢失的iPhone”状态。放贷机构还会发出威胁信息，通常是要“打爆”用户的通讯录、公开其个人隐私等，令人触目惊心。

“ID贷”违法违规现象普遍

在各大社交平台上，“苹果ID贷”相关信息可以轻易被搜到，记者梳理发现，这些“苹果ID贷”违法违规现象普遍：

——暴露手机信息，用户隐私难保护。一旦绑定ID，放贷方将轻易获得用户手机中的通讯录、照片等隐私信息，许多放贷方以此威胁用户归还本息。

上海市信息安全行业协会专委会副主任、电子商务研究中心特约研究员张威表示：“有大量用户对于苹果手机ID的重要性并不了解。手机一旦绑定了他人的ID，APP的安装、卸载会受到控制，通信情况一览无余，同步到iCloud的照片还会被泄露。”

——“ID贷”涉嫌“砍头贷”和校园贷。根据记者与上述放贷人员的沟通，其提供的“苹果ID贷”业务涉嫌违反多项法规的规定，而这些现象在“ID贷”中普遍存在。

放贷人员向记者提供了一张“价目明细表”：“给你2000元，到手1300元，周期7天，到期还钱，可以续期，续息30（%）。”该行为不仅属于违法的“砍头贷”，其年利率更超过2800%。

同时，放贷人员还称他们喜欢放贷给学生，因为学生社会关系简单，并且“怕丢脸”。“你的资料我们审核的时候都有。你不还钱，我们就直接打电话给你父母，打爆你的通讯录，还可以上学校找人。”而教育部2017年明确表示，任何网贷机构都不允许向在校大学生发放贷款。

——“ID贷”引发诸多乱象。绑定ID后，放贷人可以通过苹果的远程锁定设备功能，将用户的手机锁定，甚至抹去手机的数据。多位网友表示，自己按要求绑定了ID后，放贷人并未放款，反而直接向其敲诈勒索“开锁费”；还有网友按要求还付本金利息后，被多次索取额外钱财，想要解锁手机仍然困难重重。

监管部门应加强协作 受害者需保留证据自我保护

不少借款者起初心存侥幸，认为只不过是绑定一个不影响手机使用的苹果ID。张威介绍，很多用户只在初次使用手机时注册了账号，此后便再也不会关注相关使用和授权情况，对于绑定他人ID的后果更是不甚知晓，往往在落入“ID贷”的深坑后才追悔莫及。

“对于苹果手机用户来说，‘ID贷’虽然看似零抵押，实际上却是押上了自己的个人信息乃至全部社会关系。”张威说。

尽管不少“ID贷”平台巧妙地套用了“手机回收”的名头，以“出租”“回购”为掩护，但专家表示，其借贷之实不容置疑。

上海市华荣律师事务所高级合伙人陈文龙表示，不少“ID贷”实质上就是高利贷。根据《最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见》，金融借款合同的借款人以贷款人同时主张的利息、复利、罚息、违约金和其他费用过高，显著背离实际损失为由，请求对总计超过年利率24%的部分予以调减的，应予支持。而大部分“ID贷”以7天为周期，其年利率实际远远超出24%的合理上限。“如果对方要求以超过24%的年利率还款，其主张肯定不会得到法院的支持。”

事实上，大量放贷人早已脱离法律的正轨，“打爆通讯录”“公开个人隐私”甚至“污蔑毁损个人形象”等催收手段层出不穷。

相关监管部门在接受记者采访时表示，对“ID贷”等现金贷的变种，需要有关部门加强跨部门、跨区域协作监管；对“砍头贷”、校园贷等要继续加强打击整治。市民、学生也要提高金融风险防范意识，远离现金贷。此前，中国互联网金融协会也提示，有部分机构或平台“换穿马甲”，以手机回租、虚假购物再转卖等形式变相继续发放贷款，广大消费者应保持警惕，审慎选择提供贷款服务的机构或平台，理性办理借贷。

“作为借款人，尽可能不要去触碰超出自己还款能力的贷款，这是最行之有效的自我保护方法。”陈文龙表示，“但如果被恶意催收，受害人首先需要留心收集证据，除了照片、截图等，最好再通过公证的方式保留证据，寻求公安机关的帮助。”

(责编：蒋琪、仝宗莉)