2018年三大财险公司保费增幅均超10% 净利则全面下滑

保费增长保持着较高速度，净利润同比全面下降，这是2018年人保财险、平安产险和太保产险共同的经营特点之一。在业务发展方面，3家财险公司充分体现了巨头在网点、服务等方面的优势，在高基数的情况下依然保持着较快的增速；而在盈利方面，受不同因素综合影响，3家公司都出现同比下滑的现象。
具体来看，2018年，人保财险实现保费收入3887.69亿元，同比增长了11%；实现利润总额242.68亿元，同比下降10.2%；实现净利润163亿元，同比下降17.3%。
平安产险去年实现保费收入2474.44亿元，同比增长14.6%；税前利润为195.15亿元，同比增长3.3%；净利润为122.74亿元，同比下降8.2%。
去年，太保产险保险业务收入同比增长12.6%，达1178.08亿元；实现归属于母公司的净利润34.84亿元，同比下降6.9%。
从业务发展上看，3家财险公司都取得了10%以上的保费增速，在保费绝对收入方面依然是人保财险处于首位，在增速方面，平安产险占据领先地位。不过，3家公司的净利润都呈现同比下滑的态势。其中，人保财险净利润降幅最大，达17.3%，太保产险的净利润降幅最小。
对于净利润下降的原因，3家公司各有解释。平安产险认为，这主要是受手续费率上升及业务增长使得所得税费用增加的影响。据业内人士介绍，按照我国现行的企业手续费及佣金支出税前扣除政策，财险公司按当年全部保费收入扣除退保金等后余额的15%计算限额。随着财险公司手续费及佣金大幅提升，其支出额度早已超出税前扣除的标准，导致实际盈利能力大幅弱化。
人保财险和太保产险都提及综合因素的影响，包括投资收益、赔付支出、手续费及佣金等多方面。其中，人保财险表示，2018年，其投资收益同比下降5.5%至200.39亿元，主要是受资本市场波动的影响；其赔付支出净额同比增长18.7%至2146.37亿元，主要受大灾影响；手续费及佣金支出同比增长24%至740.36亿元，受业务规模壮大和市场竞争加剧的影响。
从太保产险的情况看，去年，其投资收益同比增长3.6%至54.78亿元，主要是因为固定收益类资产投资收益增加；赔付支出同比增长10%至641.55亿元，主要是因为业务增长所致；手续费及佣金支出同比增长23%至234.08亿元，手续费及佣金占保险业务收入的比例从2017年的18.2%上升到19.9%，主要是市场竞争加剧所致。
从全行业来看，尽管财险三巨头去年的净利润同比下降，但其净利润总额高达320.58亿元。而据去年四季度偿付能力报告进行统计，2018年，75家非上市财险公司合计净亏损8.9亿元。其中，41家财险公司实现盈利，34家面临亏损，行业亏损面较大。
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