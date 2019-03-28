移动支付市场规模达47.2万亿元  支付宝又夺桂冠

高速发展的中国移动支付市场规模仍在继续扩大。易观在近日发布的监测数据显示，第四季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达47.2万亿元人民币，环比升高7.78%。其中，支付宝以53.78%的市场份额继续夺得移动支付头名，坐稳行业龙头。
2018年支付宝市场份额实现了逐季攀升。从2018年2季度的53.63%、2018年3季度的53.70%扩大到2018年4季度的53.78%，呈现稳步向上的曲线。
易观分析师王蓬博指出，支付宝金融类业务继续开放性政策、余额宝在摆脱对天弘基金依赖的基础上交易规模有一定增长等原因共同带动，支付宝整体金融类交易规模相较上个季度增长明显。
在商家服务市场，支付宝也保持扩张。王蓬博指出，支付宝第四季度商户覆盖数量继续增长，特别是对于中小微商户的覆盖规模。
此外，整个阿里巴巴经济体的协同效应，也拉动了支付宝份额的增长。王蓬博表示，四季度进入了阿里传统的电商季节，在线上交易规模再创新高的基础上，支付宝在阿里生态内联合口碑、饿了么等带动线下高频消费类场景交易规模高速增长。
日前支付宝公布的最新用户数显示，当前支付宝及其合作伙伴全球活跃用户数已经超过10亿，其中，用户增长主要来自于“下沉市场”和全球市场；仅在国内，支付宝用户数维持年均50%以上的增长，这样的用户增长受益于支付宝的多维叠加价值，也反过来促进了支付宝的交易规模增长。在中金分析师姚泽宇看来，当前，移动支付已经进入下半场，流量红利已经见顶，未来比拼的是“生态”效应，也就是“支付带来的叠加价值”，包括信用、理财、保险、信贷、营销等多种服务，这是支付宝的优势领域。
近期多份市场数据报告均关注到支付宝用户数逆势增长。App Annie的数据显示，支付宝是全球最大的非社交类App之一。Trustdata发布的最新数据显示，2018年12月份的App月活（MAU）排行中，支付宝首次超越手机QQ，成为国内第二大App。(桑 梓)
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