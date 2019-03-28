企业落实实名制 工友权益获保障

本报讯（通讯员蔡祥重 缪建军）为将住房和城乡建设部、人力资源和社会保障部印发的《建筑工人实名制管理办法（试行）》落在实处，中铁上海局南通金茂府项目结合中国金茂、中铁股份公司、中铁上海局集团公司以及江苏省南通市城乡建设部门的相关文件要求，在落实实名制上进行了有效尝试，取得了明显效果。
春节过后，项目对新进人员的身份证件进行了集中收取，逐个核实、登记，按作业队伍及每栋楼房编制了总花名册记分册。通过编制详细的花名册，为项目后续审核作业人员身份，与作业人员签订合同，集中办理工资卡，按时发放工资打好了基础。
项目还严格执行入场人员体检和年龄标准，要求所有入场人员必须提供一年内的个人体检报告，没有体检报告的责成作业队伍安排到当地体检中心进行体检。项目根据体检报告结果，对身体不好、年龄超过60周岁以上人员拒绝入场。经过身份审查，有12名年龄超过规定年限人员和8名身体检查不合格人员被拒绝入场。
项目坚持对审查合格的入场作业人员分期分批分工种集中进行三级安全教育和一对一考核，对考核成绩三次不及格者清退出场。确保了项目管理制度的严肃性和认真性，杜绝了违规违纪人员通过门禁系统进出工地的情况发生。
施行实名制管理制度以来，项目有效控制了外来人员冒充工人进出施工现场的情况发生，杜绝了上班故意不穿反光马甲、不佩戴安全帽等现象，现场作业人员违章现象明显降低，农民工的工资收入及其他权益得到了有效保障。
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