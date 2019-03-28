湖北国企工资收入分配向职工、社会公开

本报讯 （记者邹明强）“企业将职工工资收入分配情况作为厂务公开的重要内容，定期向职工公开，并于每年9月底前在企业官网上向社会公开披露，接受社会公众监督。”日前 ，湖北省国资委修订印发《湖北省政府国资委出资企业工资总额预算管理实施办法》（以下简称《办法》），要求细化违规处罚的规定，若企业计提和发放工资总额超过核准或备案数的，除在下年度预算中扣减相应额度外，还将扣减企业下年度10%以内效益联动工资。
《办法》对工资总额预算管理的原则和方式、工资总额决定机制、预算编制与审核、企业内部分配管理、清算评价与监督等方面作出了具体规定。强调改革的方向是建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，工资总额预算管理要以市场化改革为方向、以提升效率为中心、以维护公平为基础、以分级分类管理为重点。
《办法》明确，充分竞争行业和领域的商业类企业以及其他类别企业，结合企业董事会、法人治理结构和内控机制等实际情况，可以实行备案制、审核制和委托制管理。强调实现国有资产保值增值是企业的首要职责，国有资本未达到保值增值的，当年工资总额不得增长，保值增值率未达到90%的，当年工资总额降幅不低于5%。
《办法》将以前与利润指标单一挂钩的工资总额预算管理模式转变为利润、营业收入、任务完成率及劳动生产率、投入产出率等多项效益指标综合考虑决定工资增减的管理模式，并详细说明了企业工资总额预算管理的实际操作方法和流程，为企业提供了操作指引。
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】