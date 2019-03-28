原标题：税务总局：加大对扶贫捐赠、污染防治的税收支持力度

人民网北京3月28日电 在昨日举行的国务院政策例行吹风会上，国家税务总局副局长孙瑞标表示，将加大对扶贫捐赠、污染防治的税收支持力度，鼓励引导更多的社会力量参与到坚决打好三大攻坚战方面来。

针对有记者提问：3月20日国务院常务会议上，除了推出深化增值税改革的这道“主菜”之外，还明确了一些到期延续的政策以及对扶贫捐赠和从事污染防治第三方给予税收优惠等“配菜”。税务部门将如何落实好这些政策呢？

孙瑞标介绍，总体来看，到期的延续政策以及扶贫捐赠、从事污染防治第三方优惠政策等“配菜”，有三方面的特点：

一是体现了一个结合。普惠性减税和结构性减税相结合。深化增值税改革是普惠性的，不管什么企业都可以享受到。到期延续的政策和扶贫捐赠、从事污染防治第三方优惠政策，则是有针对性的、结构性的减税。

二是顺应了两方面的期待。明确一些到期的政策延续实施，顺应了纳税人对政策连续性、稳定性的期待。这些政策加上扶贫捐赠、从事污染防治第三方税收优惠，大部分都跟民生密切相关，顺应了广大群众对改善民生的期待。

三是助力打好三大攻坚战。三大攻坚战是党中央向全国人民、全世界人民的庄严承诺，到2020年三大攻坚战都要取得明显成效。加大对扶贫捐赠、污染防治的税收支持力度，鼓励引导更多的社会力量参与到坚决打好三大攻坚战方面来。

孙瑞标表示，要实打实、硬碰硬落实好这些政策，是税务部门责无旁贷的责任。我们既要确保纳税人的“主菜”有声有色，也要确保“配菜”有滋有味，国家税务总局将从两方面做好落实工作。

一方面对各项政策都要花大力气、下大工夫确保落实到位。今年以来，为了确保减税降费政策不折不扣地落实到位，从税务总局到省市县乡税务机构，都建立了一套“一体指挥、对表推进、铁账核算、全程辅导、精准服务、严格监督”抓落实的工作机制，对每一项政策，无论规模大小都会尽百分百努力落实好。像扶贫捐赠、污染防治第三方等税收优惠体现在点上，但作用在全局，更要不折不扣地落实到位。

另一方面，对结构性政策会采取针对性措施，确保精准到户。结构性减税更加具有针对性，落实起来需要更加精细、更加精准，在具体操作当中，税务部门会做到像普惠性减税一样，能简明的尽量简明，能便捷的尽量便捷。同时还要根据不同政策特点，采取有针对性的培训辅导、服务保障等措施，务求精准到每一户纳税人。比如像从事污染防治第三方减按15%的税率征收企业所得税，我们将向其他企业所得税优惠一样，采取纳税人自行判别、申报享受、相关资料留存备查的管理方式。同时还积极会同相关部门确定好享受优惠的条件，确保简明易行好操作，让纳税人能享、易享、尽享，同时还对纳税人进行精准的、点到点的辅导，让纳税人熟悉了解新的优惠政策，确保享受到位。

(责编：仝宗莉、蒋琪)