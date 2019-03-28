原标题：市场规模迈向千亿级，校服何时告别“土肥圆”？

谁的青春里都少不了一件校服，但谈起校服的样子，“土肥圆”“毫无设计感”“千校一服”……屡遭“吐槽”和嫌弃的校服却始终难以穿出青春的模样。

早在1993年，当时的国家教委就下发了《关于加强城市中小学生穿学生装（校服）管理工作的意见》。但20多年过去了，随着社会的发展和时代的进步，我国服装业早已不可同日而语，年轻学生的审美品位也发生巨大变化，但校服的演化却显得缓慢滞后，如何让校服更美仍是一个待解的难题。

校服市场向千亿级规模迈进

“学校要求每个同学都要穿校服来上课，我们每个人有三款校服，春秋款、夏款和冬款。”在北京房山区某中学就读高一的王然告诉记者，因为要天天穿校服，家里为他每款各买了两套，方便换洗。

“穿校服是学校要求的，虽然有的同学不爱穿，但我挺喜欢的，有时候放假在家也会穿，穿着运动起来舒服些。”在我国，像王然一样的中小学生还有很多，校服是陪伴他们青春期最多的衣服。

“学生统一服装既能减少孩子们的攀比心理，还能方便管理，看起来也更整齐、整洁。”学生家长姚女士说。

“价格还算能接受，太便宜的也不敢让孩子穿。”学生家长李云鹏认为，让孩子穿校服能节省一笔为孩子买衣服的费用。

作为中国服装行业的一个细分领域，近年来，校服产业发展迅速。根据教育部发布的《2017年全国教育事业发展统计公报》，2017年我国中小学在校学生人数约1.85亿，校服每年的需求量约为6亿～7亿套，市场规模超过700亿元。业界预计，到2025年，我国的校服市场规模有望达到1500亿～2000亿元。

中国校服产业研究中心执行主任王方表示，我国校服市场巨大，一些国内传统的服装企业都进入校服行业了，不少国外顶级品牌也开始进入中国校服行业。

校服为何难以告别“土肥圆”

产业发展迅速，市场潜力巨大，但校服的样式与品质却始终受到诟病。

据了解，目前，我国大部分中小学校的校服都沿用上世纪90年代的运动风格，以运动服为主。“校服穿在孩子身上，松松垮垮的，很拖沓，一点也看不出来朝气，就是一件简单的衣服，没有什么设计可言。”陈海林的儿子在山东济南一所高中就读，他对孩子校服的样式表达了不满。“而且尺码也不科学，孩子的校服裤子长度合适了但腰围太松。选个腰围合适的吧，结果裤子又太短了。”

业内人士认为，长期以来，多数中小学校片面强调规范统一，不重视校服舒适度与美感，往往订制结构松垮、样式陈旧的校服，导致学生讨厌穿校服，社会公众对校服的满意度也不高。最新调研数据显示，目前国内校服公众满意度低于30％。

“从上世纪90年代起，各个学校就开始采用肥大、拖沓的运动校服，颜色主要有蓝、红、绿、白等。如今大部分学校校服还是采用这样的校服款式。”山东省青岛市即墨区的一家校服生产厂家负责人国先生向记者介绍说，目前在部分地区，“十年一服”“千校一服”的情况依然存在。

至于为何会出现这种状况，国先生透露说，目前地方上多以小工厂加工校服，不具备规模化、精细化、品牌化的生产模式。“这些小工厂只会做廉价的运动服，而一些地方政府对校服有限价，也只有小工厂能满足生产要求。一旦讲起品质，注重颜色、款式及面料质量，往往会超出限价。”

记者采访了解到，目前校服市场仍比较封闭，部分地方甚至存在垄断保护的问题，使得一些品牌服装企业难以进入。

校服产业需要供给侧改革

近年来，校服的“土肥圆”问题引起了各界的重视。2015年7月，教育部等四部委就联合发文，明确指出校服的式样影响学生的形象和气质养成，要求各地方相关部门确保校服品质，发挥校服育人和审美功能，保障广大中小学生健康成长。

今年全国两会上，校服也受到了代表委员的关注。民革中央提交了关于“推动优质供给，杜绝劣质校服”的提案，建议加强功能面料开发与校服款式设计，改进校服美感与舒适度，重点破除限价及“地方保护”，让更多学生和家长拥有选择“优质优价”校服的权利。

王方认为，要让校服变得更美，需要把校服交给市场。比如推动家委会和学生参与到决策中，摸索出一个能够有效协同的机制，校服市场才能真正变好，优质产品才会更多涌现。

记者调查发现，一些地方和学校在这方面已经有所行动。“我们学校有班级、年级、校级三级家委会，校服的样式、面料、生产厂家、定价都是由家长们协商决定的。”北京海淀区一所小学的负责人表示，校服本来就是给学生穿的，学生喜欢、爱穿才行。

据了解，这所小学已和一家英国知名校服品牌商签约，深圳的一家工厂通过竞标获得制作权。“家委会定了两套校服，一套是礼服，升旗和学校组织活动时穿，礼服修身、样式好看，孩子们特别喜欢；还有一套是运动服，上体育课时穿。”

在青岛，市属学校校服管理权限已全部下放，决策权全部交给学校、家长和学生，全市中小学校服进入“一校一款”时代，个性化的校服在青岛市中小学中逐渐兴起。

中国服装协会常务副会长杨金纯表示，在服装行业中，校服相比其他细分领域仍处在较低的发展水平，校服生产企业应抓住当前有利时机，摆脱过去分散低质的发展模式。

(责编：蒋琪、仝宗莉)