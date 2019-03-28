原标题：工信部：1-2月电信业务收入2208亿 手机上网用户12.7亿户

人民网北京3月28日电 工信部网站27日公布2019年1－2月份通信业经济运行情况。今年前2个月，电信业务收入累计完成2208亿元，同比增长1.9%。截至2月底，手机上网用户数规模达12.7亿户。

图1 2018年2月-2019年2月电信业务收入累计增速完成情况

电信业务收入增速小幅回落。2019年1－2月，电信业务收入累计完成2208亿元，同比增长1.9%，增速同比回落3个百分点。

固定通信业务收入占比小幅提高。1－2月，三家基础电信企业实现固定通信业务收入695亿元，同比增长11.2%，在电信业务收入中占31.5%，占比较去年同期提高2.7个百分点；实现移动通信业务收入1513亿元，同比下降1.9%，占电信业务收入的68.5%。

图2 2019年1-2月固定和移动业务收入占比情况

数据及互联网业务收入占比稳步提升。1－2月，三家基础电信企业完成移动数据及互联网业务收入1033亿元，同比增长4.9%，在电信业务收入中占比达到46.8%，拉动电信业务收入增长2.2个百分点；完成固定数据及互联网业务收入354亿元，同比增长2.2%，在电信业务收入中占比达16%，拉动电信业务收入增长0.4个百分点。

移动电话用户保持较快增长，4G用户占比超四分之三。截至2月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.8亿户，同比增长9.9%，1－2月净增1740万户。其中，移动宽带用户(即3G和4G用户)总数达13.3亿户，占移动电话用户的83.7%；4G用户规模为11.9亿户，占移动电话用户的75.1%，较上年末提高0.7个百分点。

图3 2018年2月底-2019年2月底移动宽带用户总数占比情况

光纤接入用户占比超七成，百兆宽带用户规模稳步扩大。截至2月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.18亿户，1－2月净增1046万户。其中，光纤接入(FTTH/O)用户3.8亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的90.9%，较上年末提高0.5个百分点。宽带用户持续向高速率迁移，接入速率在100Mbps及以上的固定互联网宽带接入用户达3.04亿户，占总用户数的72.7%，占比较上年末提高2.4个百分点。

图4 2018年2月底-2019年2月底光纤接入(FTTH/O)和 100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户占比情况

手机上网用户规模稳定。截至2月底，三家基础电信企业发展IPTV用户达2.67亿户；手机上网用户数规模达12.7亿户，对移动电话用户的渗透率为80.1%。

图5 2018年2月底-2019年2月底手机上网用户情况

移动互联网接入流量增速保持三位数。1－2月，移动互联网累计流量达163亿GB，同比增长136.1%；其中通过手机上网的流量达到162亿GB，同比增长141%，占移动互联网总流量的99.5%。2月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到6.1GB，同比增长132.3%。

图6 移动互联网接入月流量及户均流量(DOU)比较

移动电话通话量持续下降。1－2月，全国移动电话去话通话时长完成3744亿分钟，同比下降6.6%，降幅较上年末扩大1.2个百分点；比移动电话用户增速低16.5个百分点。全国固定电话主叫通话时长完成186亿分钟，同比下降20.4%。

图7 移动电话用户和通话量增幅比较

移动短信业务量同比增长17.3%。在服务登录和身份认证等服务持续普及带动下，短信业务实现业务量和收入双提升。1－2月，全国移动短信业务同比增长17.3%，移动短信业务收入完成60.4亿元，同比增长5.3%。

图8 移动短信业务量和收入同比增长情况

东北部100Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率小幅领先。截至2月底，东、中、西和东北部地区100Mbps及以上固定宽带接入用户分别达到13814万户、7348万户、7289万户和1911万户，占本地区固定互联网宽带接入用户总数的比重分别为73.7%、73.9%、69.4%、74%，东北部地区占比小幅领先。各省100Mbps及以上固定宽带接入用户占比差异继续缩小，天津、宁夏、青海、内蒙古、河南和甘肃位居前六位，占比均超过80%。

图9 100Mbps及以上固定宽带接入用户占比各省分布情况

(责编：仝宗莉、蒋琪)