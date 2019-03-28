以“混”促“改” 国企改革向深层次挺进

中国联通日前发布了混改后的首份年度业绩报告：2018年主营业务收入2637亿元，同比增长5.9%，领先行业平均增幅；归属于母公司净利润41亿元，增幅达858%。
更值得关注的是，联通通过深化与战略投资者的合作，用户数量快速增长，产业互联网等新业务全面提速，以混改为契机开展的市场化激励、差异化薪酬等改革正有效激活企业内部活力。
中国联通的实践探索是我国国有企业混合所有制改革不断走深走实的一个典型。
作为国企改革重要“突破口”，党的十八大以来，国企混合所有制改革进入新的阶段，改革措施不断深化，呈现出步伐加快、领域拓宽的良好态势，国有资本和其他各类所有制资本相互促进、共同发展的良好局面不断深化。
在中央企业层面，上市公司已经成为央企运营的主体。国务院国资委的数据显示，2013至2018年央企通过产权市场转让部分股权、增资扩股超700项，吸引社会资本超2600亿元；通过证券市场开展IPO、控股上市公司增发、资产重组等超400项，吸引社会资本超1万亿元。
与此同时，近两年中央企业不断推进“瘦身健体”，压减的近1.3万户法人中，相当一批的控股权转让给了民营企业。
地方国企混改也更趋活跃。从产权层面看，截至2017年底，省级国企混合所有制户数占比达到56%。特别是去年年末，多地纷纷集中推出混改项目或召开会议推进相关改革，地方国企混改覆盖面不断扩大。
混改各项试点渐次铺开。2014年，国资委选择中国建材、国药集团开展混改试点，截至2017年底两家集团70%和90%的营业收入来自混合所有制企业。
2016年以来，国家发改委会同相关部门，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等7个重要领域开展混改试点，已先后推出三批共50家示范项目，鼓励社会资本进入，推动混改企业完善治理、强化激励、突出主业、提高效率。
国务院国资委研究中心研究员周丽莎表示，从铁路总公司推动铁路资产资本化股权化证券化和混改，到国家电网首次向社会资本开放特高压建设投资，都显示出重点领域核心业务的混改正逐渐破题。
她认为，在前三批试点加速落地基础上，第四批、100家以上混改试点呼之欲出，加之“双百行动”企业、国有资本投资运营公司等改革试点不断深化，今年混改将以增强微观主体活力为重点向更深层次发展，重心由产权的“混”转向注重形成新经营机制的“改”上面来。
“当前，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，为中外企业之间在经济转型升级、国际市场开发、中国国有企业改革发展以及加强国有资产监管方面开展合作带来了大量机会，需要各类所有制企业共同参与、形成合力。”国资委主任肖亚庆说。
他此前表示，2019年国资委将加大分类推进混合所有制改革的力度，扩大重点领域混合所有制改革。“更重要的是，要深化混合所有制改革的内涵，更加注重混改的质量和效果。”他说。
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