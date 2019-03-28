财政部回应大规模减税降费政策下财政压力如何缓解

人民网北京3月28日电 在昨日举行的国务院政策例行吹风会上，针对有记者有关“今年这么大规模的减税降费，在财政平衡的压力上如何来缓解”的提问，财政部副部长程丽华指出，按照《政府工作报告》部署，今年全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元，这是积极财政政策的头等大事。解决财政收支平衡问题，主要从两方面着手。一方面，要开源节流，另一方面，要精打细算，既要当“铁公鸡”，也要打好“铁算盘”。
程丽华指出，按照《政府工作报告》部署，今年全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元，这是积极财政政策的头等大事。其中，减税降费又以减税为主体，大约占7成。我们将坚决落实好各项政策，实打实、硬碰硬，通过普惠性减税和结构性减税并举，重点降低制造业和小微企业税收负担，切实增强企业的获得感。
程丽华提到，今年财政收支矛盾确实比较突出，平衡起来难度较大。解决财政收支平衡问题，主要从两方面着手。
一方面，要开源节流，通过统筹收入、赤字和调用预算稳定调 节基金等方式，保持较高支出强度，今年预算安排全国财政支出超过23万亿元，增长6.5%。同时，还较大幅度增加地方政府专项债券规模，安排2.15万亿 元，比上年增加8000亿元。
另一方面，要精打细算，既要当“铁公鸡”，不该花的钱“一毛不拔”，严格按照中央要求压减一般性支出；也要打好“铁算盘”， 把该花的钱花好，花在刀刃上。坚持有保有压，进一步优化支出结构，加大对重点领域和关键环节的投入力度，包括支持深化供给侧结构性改革，促进形成强大国内市场，支持打好三大攻坚战，推动区域均衡发展，加强基本民生保障等等。
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