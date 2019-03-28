原标题：2018年度中国出国留学人员66.21万人 增长8.83%

中新网3月27日电 据教育部网站消息，教育部27日公布2018年度我国出国留学人员情况统计：2018年度我国出国留学人员总数为66.21万人，与2017年度相比，增长8.83%。其中，国家公派3.02万人，单位公派3.56万人，自费留学59.63万人。2018年度各类留学回国人员总数为51.94万人。其中，国家公派2.53万人，单位公派2.65万人，自费留学46.76万人。

2018年度与2017年度的统计数据相比较，出国留学人数增加5.37万人，增长8.83%；留学回国人数增加3.85万人，增长了8.00%。

从1978年到2018年底，各类出国留学人员累计达585.71万人。其中153.39万人正在国外进行相关阶段的学习和研究；432.32万人已完成学业；365.14万人在完成学业后选择回国发展，占已完成学业群体的84.46%。

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