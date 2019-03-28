交通部:已成立指挥部 确保两年内基本取消高速公路省界收费站

人民网北京3月28日电 在今日举办的国新办新闻发布会上，交通运输部政策研究室主任、新闻发言人吴春耕介绍，经多次研究部署，交通运输部明确把取消高速公路省界收费站工作作为今年交通运输的重大政治任务和头等攻坚工程来抓。
吴春耕表示，目前，交通运输部已经在部内成立了由主要领导挂帅的专项工作指挥部，下面设了9个工作小组，研究制定具体的工作方案，细化工作目标，明确实施的路线和相关的技术方案。各个指挥部以及各个小组已经在集中办公、挂图作战，责任落实到人，工作细化到天。
吴春耕坦言，撤销高速公路省界收费站是一个复杂的工程，涉及到收费模式的改革创新，也涉及到大量的硬件工程建设和软件升级改造，相关政策的统一、人员的安置等，难度比较大，困难也比较多。
交通运输部将调动一切力量，想尽一切办法，要以撤站为主线和目标，压实主体责任，坚持多措并举、远近结合，防范化解风险，确保安全稳定，凝心聚力、攻坚克难，确保两年内力争提前基本取消全国高速公路省界收费站。
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