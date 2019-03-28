最高法：为营造稳定公平透明的营商环境提供司法保障

人民网北京3月28日电 今日上午，最高人民法院举行新闻发布会，发布优化营商环境两个司法解释。最高人民法院审委会专职委员刘贵祥在会上表示，为落实党中央关于优化营商环境的决策部署，最高人民法院重点从四大方面着手，为营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境提供有力的司法服务和保障。

刘贵祥表示，营商环境是一个国家和地区的重要软实力，也是核心竞争力。优化营商环境就是解放生产力、提高竞争力。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视优化营商环境工作。习近平总书记指出，营商环境就像空气，只有空气清新了才能吸引更多投资，所以要创造更具吸引力的营商环境。

刘贵祥介绍，最高人民法院通过出台司法解释及司法政策、强化审判执行破产工作、深化司法体制改革等方式，充分发挥司法职能作用，为营造稳定公平透明、可预期的营商环境提供有力的司法服务和保障。

第一、依法保护产权和企业家合法权益，激发市场主体活力

优化营商环境的重要目的就是为了激发市场主体活力，激发企业家创业热情。近年来，最高人民法院先后出台了多个司法文件、实施了数十项举措，把中央关于保护产权、保护企业家合法权益、保护民营经济的各项政策落地。

一是坚持依法平等保护原则。依法平等保护原则要求对国有企业与民营企业、实体企业与金融企业、外资企业与内资企业、大企业与个体户等各类市场主体，要做到平等相待、一视同仁。最高人民法院坚决贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，始终坚持依法办案，严格区分经济纠纷与经济犯罪的界限，准确把握经济违法行为入刑标准，坚决防止利用刑事手段介入经济纠纷，坚决防止把经济纠纷认定为刑事犯罪。对改革开放以来各类企业特别是民营企业因经营不规范引发的问题，要以历史和发展的眼光来看待，严格遵循罪刑法定、罪疑从无、法不溯及既往等原则，依法公正处理。对社会反映强烈的涉产权纠纷、企业家保护案件，要进一步完善冤案错案甄别纠正机制，加大案件发现、甄别、纠正工作力度，做到有错必纠、损失必赔，发现一起、纠正一起。去年，最高人民法院公开宣判张文中无罪，今年又改判赵明利无罪，这些案件都在社会上产生了广泛影响，对于营造保护产权和企业家的良好法治环境具有标杆性意义。

二是坚持全面保护原则。既要保护物权、债权、股权，也要保护知识产权和其他各种无形财产权；既要保护财产权，也要保护企业家人身权、经营自主权、创新创业权；既要保护企业家自身的权利，也要保护企业家所在企业以及家庭成员的合法权益；既要注重实体权利的保护，也要注重程序权利的保护，做到产权保护、企业家合法权益保护无死角、无障碍。

三是坚持对特殊群体的特别保护。对于金融消费者、储户、证券投资者等市场主体，有必要给予优先保护。最高人民法院已经发布了《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的解释（四）》，明确规定股东享有知情权、利润分配权等权利，保护中小股东的合法权益。近期，我们要加快出台金融消费者保护的司法政策，及时出台银行卡司法解释，保护银行卡持有人的合法权益。我们正在研究制定或修改涉及虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券市场违法行为的司法解释，解决资本市场违法违规成本过低的问题。

第二、高效处理各类商事纠纷，切实维护市场交易公平公正

依法审理各类商事案件，推动形成公平开放透明市场规则，是人民法院充分发挥司法裁判规范、引导和保障功能，为营造优质营商环境提供司法保障和服务的重要方面。

2018年，全国法院共审结一审商事案件341.8万件，通过合同案件的审理，尊重契约自由、维护契约正义，强化市场主体的契约意识、规则意识和责任意识，提升市场经济活力。审理金融借款、保险、证券等金融类案件83.9万件，保护合法交易，平衡各方利益。依法审理企业借贷、股权质押、互联互保等案件，以服务实体经济为宗旨，引导和规范各类金融行为，为优化营商环境提供金融司法支持。

围绕打造上海营商环境新高地的目标，对标最高标准、最好水平，在上海成立全国首家金融法院，对提升我国金融审判的专业化水平，营造我国良好金融法治环境具有重要意义。

加大执行力度，切实提升商事纠纷的化解质效，促进法治建设和社会诚信建设。举办世界执行大会，展示中国法院执行成效和经验，讲好中国法治故事，传播好中国法治声音。

第三、推进破产审判制度机制建设，不断完善市场主体救治和退出机制

一是建立法治化的营商环境，需要破除各类要素流动壁垒，促进正向激励和优胜劣汰。人民法院要通过加强破产审判，依法处置“僵尸企业”，进一步发挥破产在优化营商环境、深化供给侧结构性改革中的积极作用。

二是继续规范破产案件审理。继去年3月份出台《全国法院破产审判工作会议纪要》后，这次发布的《企业破产法》司法解释（三），通过明确破产受理后借款的清偿顺序、单个债权人的知情权、债权人会议表决机制、管理人处分债务人重大财产的权限和程序等问题，进一步保障债权人等利害关系人在破产程序中的合法权利，鼓励对债务人企业继续经营的资金支持，促进债务人财产保值增值。

三是继续推进破产审判专业化建设，截止2018年底，全国法院已经设立98家清算与破产审判庭。今年初，深圳、北京、上海三地先后设立破产法庭，破产审判专业化上了新高度，具有标志性意义。今年2月28日，最高法院下发《关于强制清算与破产案件单独绩效考核的通知》，为破产审判专业化提供审判管理保障。

四是继续推进破产审判的信息化应用。实现破产信息平台与执行查控系统的对接，便利破产案件中对债务人财产的查询，降低企业破产成本，提高债权人清偿率。

五是继续完善破产审判的工作机制。推动破产费用保障、管理人行业自律等破产审判配套机制的优化。去年重庆、江西、浙江先后成立了省级破产管理人协会，全国已经成立市级管理人协会20余家。着力推进破产审判简易化，深化探索执行程序和破产程序的衔接、融合，实现破产案件的繁简分流、快慢分道，提高破产回收率，提升破产程序的整体效益，助力优化营商环境。

第四、深化司法体制综合配套改革，切实提升司法质效

法治是最好的营商环境，良好的营商环境离不开司法的保障。近年来，随着立案登记制、案件繁简分流机制、审判管理制度、裁判文书公开、多元化纠纷解决机制、信息化建设等一系列司法改革举措的推出，我国的司法质效得到了明显提升。在世界银行2019年度营商环境报告中， “执行合同”指标得分78.97，世界排名第6名，其中的“司法程序质量指标”得分15.5分，位列世界第二。我国在执行合同尤其是司法程序质量指标上的高得分表明，当前人民法院的审判执行工作助推营商环境指数发生了积极变化，获得了国际社会的认可。下一步，我们要以优化营商环境为契机，深入推进司法体制综合配套改革，进一步提升司法质效。

一是完善民事程序规则。今天发布的《最高人民法院关于修改的决定》，明确了延期开庭审理次数和限制情形兜底条款，为缩短审判时间提供了制度保障安排，也有利于保障人民群众的知情权、参与权和监督权。同时，适当扩大了简易程序适用范围，充分发挥简易程序在立案、送达、审理、判决等程序中简单快捷的制度优势，达到简化程序、快速审判的效果。

二是积极推进多元纠纷化解。会同全国工商联出台意见，发挥商会调解功能，促进诉讼调解对接，及时化解民营经济领域矛盾纠纷。联合中国证监会推进证券期货纠纷多元化解机制建设，切实改善中小投资者维权时间长、成本高的问题，保护中小投资者合法权益。

三是深化法院信息化建设。北京、上海法院率先尝试出台规范性文件，探索“互联网+”时代电子卷宗归档方式，使得我国法院信息化水平在世界保持领先。

四是进一步加大信息公开力度。下发《最高人民法院关于公开民商事案件相关司法数据的通知》，推进民商事案件“平均审理期限”“结案率”等审判管理信息的全面公开，有条件的法院数据自动抓取实时更新。确保公平正义不仅要实现，而且要让人民群众看得见、感受得到。“营商环境只有更好，没有最好”。下一步，人民法院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持新发展理念，正确认识、精准把握党和国家优化营商环境工作大局，积极配合全国人大财经委、全国人大常委会法工委等部门，积极做好民法典编纂、公司法司法解释起草等工作，积极营造稳定公平透明、可预期的法治营商环境，为保持经济持续健康发展和社会大局稳定提供有力司法服务和保障，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

(责编：杨曦、仝宗莉)