迟福林：海南自贸区建设是机遇更是挑战

中国（海南）改革发展研究院院长迟福林做客人民日报人民网博鳌亚洲论坛演播室 人民网记者 毛雷 摄

人民网博鳌3月28日电（毛雷、孟凡盛）3月27日下午，中国(海南)改革发展研究院院长迟福林做客人民日报人民网设在博鳌亚洲论坛新闻中心的演播室，畅谈博鳌亚洲论坛日益增强的影响力和海南自贸区建设以及逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设相关情况。

迟福林回顾了博鳌亚洲论坛设立之初，论坛筹备背后的故事。“前三届论坛议题策划，几乎都是出自于中国(海南)改革发展研究院。从开始创立到现在，十八年来我每年都参加。”他认为，博鳌亚洲论坛反映了亚洲适应经济全球化大趋势，推进一体化进程的需求。“今年的‘三个共同’主题，就反映了在经济全球化新的背景下，在贸易保护主义挑战的背景下，亚洲在博鳌论坛取得共识的前提下，有可能成为打造人类命运共同体的实践案例。”

“应该说博鳌亚洲论坛的影响力越来越大，它已经成为全球关注的重要的国际化论坛。”迟福林认为，博鳌亚洲论坛不仅是观察亚洲的窗口，而且是观察亚洲和世界关系的窗口。既反映亚洲的共同呼声和大家共同关心的话题，同时也反映亚洲和世界经济联系。

迟福林建议，博鳌亚洲论坛在现有众多分论坛的基础上，集中几个主要论坛，进行一些更具前瞻性的重大问题的讨论。

访谈中，迟福林还重点谈及了海南自贸区建设和逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设的相关情况。

迟福林表示，去年以来外界对海南自贸区（港）建设有着广泛关注和共同的预期，希望海南在中国改革开放中有重大突破，海南也出台了一系列的举措，包括实际利用外资增长了100%以上、营商环境明显改善、体制创新不断推进等等。

“党中央要求海南要以思想大解放，实现改革开放大突破。这对海南来说是一个重大机遇，更是挑战。”迟福林说，首当其冲的挑战就是如何在3.45万平方公里的范围内实现全岛资源合理有效配置。“全球的自由贸易试验区、自由贸易港加起来也没有海南大。”

同时，海南建设自贸区（港）要以服务贸易为主导也是更大的挑战，“以前所有的自由贸易港在起步阶段都是以货物贸易转口、出口加工为主，这就要求海南更加突出服务贸易为主导的特色，用全球最高形态的开放，才能够迅速地发展自己的服务贸易，形成服务贸易为主导的格局。”迟福林说。

此外迟福林认为，海南更重要的是把探索建设自由贸易港和推动二十一世纪海上丝绸之路建设，推动形成面向太平洋印度洋的重要对外开放门户相融合。这对海南来讲更是一篇大文章。

(责编：仝宗莉、杨曦)