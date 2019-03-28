原标题：我国增值税减税将近2万亿元 这些企业成为最大受益者

央视网消息：国务院新闻办公室昨天举行政策吹风会，财政部、国家税务总局相关负责人介绍了我国深化增值税改革的有关情况。

据介绍，今年我国将实施近2万亿元规模的减税降费，其中降低增值税税率将从4月1日起进入操作环节。从4月1日起，将适用16%增值税税率的项目改按13%税率征税，主要涉及制造业等行业；将适用10%税率的项目改按9%税率征税，主要涉及交通运输业、邮政业、建筑业、房地产业、基础电信服务和农产品等货物；保持6%一档税率不变，主要涉及现代服务业、金融业、生活服务业和增值电信服务等。

财政部副部长 程丽华：下一步财政部、税务总局将密切跟踪减税政策，特别是增值税改革执行情况。

据介绍，制造业等行业将是这次减税政策的最大受益者。由于生产、生活性服务业仍保持6%税率不变，为了确保所有行业税负只减不增，将引入加计抵减政策。

国家税务总局副局长 孙瑞标：加计抵减是为有效降低适用6%税率的生产、生活性服务业纳税人税收负担而出台的一项临时性优惠政策。

据介绍，这次增值税改革带来的减税降负规模将超过1万亿元。

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