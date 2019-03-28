商务部：将适时公布2019年版的外商投资负面清单

人民网北京3月28日电 今日，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰在发布会上介绍，今年的《政府工作报告》指出，要进一步缩减这个清单，推动“非禁即入”普遍落实。目前，商务部正在与有关部门一道，就缩减市场准入负面清单的相关事项开展调研。将在充分听取各方意见的基础上，逐步建立清单的动态调整机制，尽快完善清单信息公开机制，适时公布2019年版的负面清单。

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