今晚24时油价或迎年内第五涨 92号汽油将重回“7元时代”

人民网北京3月28日电 （朱江） 本轮成品油调价窗口将于今晚24时开启，据卓创、隆众测算，截至3月28日收盘国内第10个工作日，参考原油变化率为2.45%，对应汽柴油均上调80元/吨，按照目前的幅度计算，折合92#汽油和0#柴油的涨幅分别为0.06元、0.07元，也就是说，国内多数地区92号汽油价格将迈进“7元时代”。

卓创资讯成品油分析师郑明亚表示，本轮调整后，2019年国内成品油零售限价呈现“五涨一搁浅”局面，按照目前幅度测算，汽油累计上调幅度达750元/吨，柴油累计上调幅度达725元/吨，折合升价，92#汽油累计上涨0.59元/升，0#柴油累计上涨0.62元/升。

隆众资讯成品油分析师徐雯雯介绍，以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将多花3元左右；按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一千公里费用增加5元左右。

隆众资讯分析师李彦表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下行的趋势，幅度在30元/吨左右。目前国际原油市场利好因素继续占据上风，OPEC减产不断释放积极信号，加之委内瑞拉等地缘局势依然不安定，供应端的趋紧预期仍在延续。预计下一轮成品油调价上调或搁浅的概率较大。

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