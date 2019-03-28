商务部：中美双方团队正全力以赴谈判 明日将全天磋商

人民网北京3月28日电 今日，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰在发布会上介绍，目前，中美双方团队正在全力以赴进行认真谈判，朝着落实两国元首重要共识的方向努力，明天，双方将全天进行磋商。

高峰指出，近期，刘鹤副总理与美国贸易代表莱特希泽、财长姆努钦就中美经贸问题举行多轮电话磋商，双方取得一些进展，但仍有大量工作有待完成。今天下午晚些时候，美方代表团抵达北京。今晚，双方将举行工作晚餐。明天，双方将全天进行磋商。下周，刘鹤副总理将访问华盛顿，与美方举行第九轮中美经贸高级别磋商。

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