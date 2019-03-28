戚振宏：加强优势互补 共同推进亚洲区域合作进程

中国国际问题研究院院长戚振宏做客人民日报人民网博鳌亚洲论坛演播室 冯玮 摄

人民网博鳌3月28日电（席秀琴、孟凡盛）3月27日下午，中国国际问题研究院院长戚振宏做客人民日报人民网设在博鳌亚洲论坛新闻中心的演播室，畅谈亚洲区域合作面临的机遇与挑战。

戚振宏表示，听了李克强总理在博鳌亚洲论坛2019年年会开幕式的演讲后，有三点感受非常深刻：一是中国开放的大门越开越大，二是中国深化改革的措施越来越多，三是中国提供给世界的机会越来越多。

戚振宏说，博鳌亚洲论坛已经成立了18年，成为一个凝聚亚洲共识，连接世界的重要公共交流平台。中国在这个平台发出中国声音，提出中国方案，贡献中国智慧。

现在中国对世界经济的贡献率平均在30%以上，应该是实际上经济增长第一大引擎，特别是在世界经济面临下行压力的情况下，中国的一举一动都影响世界，所以大家非常关注。

戚振宏认为，今年年会主题定为“共同命运，共同行动，共同发展”恰如其分，直击要害。当今世界充满了很多的不确定、不稳定性，共同的问题需要共同去应对，还要大家共同努力来解决，这时提出来“共同命运 共同行动 共同发展”，符合大家共同的心声，也符合时代的潮流。

戚振宏认为，当前世界上区域合作有两种趋势，一种是全球化发展，一种是区域性合作发展，两者并行不悖。某种程度上说，区域合作发展为经济全球化合作发展奠定了更好的基础，提供了更充足的动能。由于众所周知的原因，现在全球化遭遇逆风，单边主义和贸易保护主义有所抬头。但是区域合作势头并没有减弱，尤其是在亚洲，因为亚洲是利益命运共同体，特别是大家感觉到通过比较分析，我们是搬不走的邻居，我们有地缘的优势，人文的优势，经济的优势，加强合作，绝对是“1+1>2”，符合共同利益。尤其是在全球化利润困难情况下，某种程度上还有一种抱团取暖的感觉。

戚振宏表示，亚洲区域合作面临的挑战主要是单边主义、贸易保护主义，这对各国的区域合作是有影响的，地缘政治的抬头也对区域合作会产生影响。但是另一方面，亚洲区域合作面临很好的优势，大家都坚持多元主义，共同推动构建开放型世界经济。另外各种区域合作组织都在发挥各自的特长和优势，实现优势互补，共同实现“共同的理想共同的家园”。

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