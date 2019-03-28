“多亏了成都日报锦观！”不到一天，简阳农民老赵的生姜脱销！

不到一天，1500公斤生姜销售一空！老赵称：“太感谢成都日报锦观了，这么快帮我解了大难题！下一季我还继续种！”

成都日报锦观新闻3月27日上线《快！谁来帮帮勤快的老赵》，报道了闲不住的简阳农民赵慎林把家里的9分地种上生姜，意外丰收1500公斤，却为销售发愁一事。

随着成都日报锦观新闻的报道一传十，十传百，老赵的勤劳和他遇到的难题为众多读者得知，大家很快伸出援手。截止今日14时许，不到一天的时间，赵慎林所有的生姜已销售一空。

成都日报·锦观新闻的报道

社会各界的帮忙，令赵慎林重燃对于种植生姜的热情。

在为销路发愁时老两口曾沮丧地对小锦表示，“这一季种了之后再也不种了”。短短一天之后，与上门收购的营销大户建立起购销关系的赵慎林夫妻已在计划种植下一季生姜，并打算带动周围的邻居一起种植。

天府沸腾小镇率先出手

众多餐饮业主“抢购”生姜

今日上午9点，最先联系小锦打算认购生姜的是天府沸腾小镇的企业。

成都日报锦观新闻在小镇企业工作群里进行转发后，许多企业负责人都纷纷表示愿意认购。“我们要100公斤！”“我们要200公斤！”群里不断冒出的“报价声”，几乎形成了抢购之势。

随着时间的推移，认购生姜的餐饮业主越来越多，同时众望社工等公益机构和爱心人士也参与认购，到中午12时为止，数量已从最初的600公斤上升到850公斤。

沸腾小镇帮扶简阳市平泉镇龙溪村3组赵慎林夫妇认购生姜名单：

一份充满暖心力量的统计表

营销大户上门收购

鼓励农户多种生姜，“销路我包了”

今日中午1时许，简阳市农技中心主任贺晓峰带着简阳虹兴蔬菜种植专业合作社理事长李金华来到赵慎林家，认真查看了生姜的质量。

李金华对赵慎林夫妇说，“质量相当不错！还剩下多少生姜，我全包了。你们的生姜这么好，不好销是因为种得太少了，没有形成规模。以后你们不仅可以自己多种点，还可以发动周围的农户一起种。你们的生姜，销路我包了。”

物流企业上门

通过电商推广销售生姜

落户简阳的电商企业——唯品会西部总部基地旗下的品骏物流公司也来到赵慎林家。通过与老赵进行洽谈，品骏物流的相关负责人表示，这次先购买200公斤生姜，作为样品在唯品会的生活频道进行宣传推广，后期包括生姜在内，龙溪村的农产品都可以在唯品会生活频道进行销售。

今日下午3时，龙溪村村委会组织了当地的志愿者前往赵慎林家，帮助老赵夫妇将生姜从窖里起出来并进行分装。

老赵夫妇对小锦表示，为生姜苦恼了这么久，没想到在成都日报锦观的关注下，引来了这么多好心人的帮忙。“这么快就帮我们解决了这个难题，太感谢了！今后还会继续种下去！”

辛勤的劳动得到了好的回报，赵慎林老两口的汗水没有被辜负！

(责编：岳弘彬、曹昆)