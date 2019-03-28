首个在博鳌亚洲论坛推介自己的地级市，为何是无锡？

江苏省无锡市很幸运，成了博鳌亚洲论坛首次向地级市开放推介活动举办权后，首个在论坛举办推介活动的地级市。3月27日晚，“产业强市创新高地·开放合作共赢未来”2019无锡开放合作恳谈会在博鳌亚洲论坛国际会议中心举行，引发了广泛关注。

无锡三次被中国社科院评为中国内地最宜居城市，多次被《福布斯》杂志评为中国大陆最佳商业城市和中国大陆创新能力最强城市，但无锡市认为，不仅要成为面向国内的宜居城市，还要更好地“走出去”，在新一轮高水平对外开放中占据高点。举办此次推介会的目的，就是要让海内外更深入地了解无锡、读懂无锡，不断加强和深化国内外知名公司与无锡的交流合作。

无锡市市长黄钦发表主旨演讲

“一次跨越三千里的文明迁徙、一条流淌两千年的财富之河、一对闪耀大洋彼岸的金色小鹿”，在推介会主旨演讲中，无锡市市长黄钦用这三个小故事向大家展示了无锡这座千年历史名城、百年工商重镇的独特魅力。他表示，无锡将延续GDP破万亿的进取之势，聚焦此次博鳌亚洲论坛的主题，努力在开放型经济、区域合作、创新驱动等方面，与参会企业与嘉宾开展多样化、全方位的合作，携手并肩同发展，领跑时代最前沿。

无锡的区位优势得天独厚，具有深厚的工商业基因。地处中国最具活力的长三角几何中心，北靠长江，南临太湖，无锡自古以来就是一座海纳百川、兼收并蓄的开放之城。近年来，通过实施产业强市主导战略，无锡更走出了一条从负重爬坡到奋力攻坚、再到突破跨越的转型之路、变革之路和重塑之路。2017年，成功跻身全国万亿元城市俱乐部；去年，无锡实现地区生产总值11438.62亿元，位居全国大中城市第14位，人均2.63万美元，位列全国大中城市第2位，以占全国万分之五的土地、千分之四点七的人口，创造了全国百分之一点二七的经济总量。

尽管成绩斐然，但是前路更具挑战。在无锡市市长黄钦看来，接下去，还是要坚定不移走产业强市发展道路，重点发展物联网、集成电路、高端装备、节能环保、生物医药和医疗器械（材）等先进制造业重点产业集群，加快建设国内一流、具有国际影响力的现代产业发展新高地；与此同时，也要积极落实《外商投资法》，全力打造具有竞争力的市场化、法治化、国际化营商环境；抢抓“一带一路”建设、长江经济带高质量发展和长三角一体化三大国家战略在无锡叠加的机遇，着力提升城市能级和枢纽功能。为此，无锡也将积极引进全球领军型企业家、高层次创新创业人才和团队，支持全球知名跨国公司、科研院所、高校与无锡开展战略合作，努力建设更高水平的苏南国家自主创新示范区和国家传感网创新示范区。

无锡高新区和阿斯利康举行无锡国际生命科学创新园签约仪式

开放发展有良性循环，越开放就越有底气，也越有吸引力。近年来，无锡吸引着越来越多的跨国企业、行业龙头前往扎根。101家世界500强公司在无锡投资了197家企业。阿斯利康作为全球领先的生物制药企业，已经深耕无锡20年。继在无锡设立中国生产基地、中国销售总部、物流中心、商业创新中心、新药物研发基地等机构后，当天活动现场，无锡高新区和阿斯利康举行了无锡国际生命科学创新园签约仪式。该创新园将打造一个覆盖生命科学领域早期研发、创新孵化、成果转化、智能展示、专业服务为一体的孵化创新平台，构建健康医疗创新生态系统。阿斯利康董事长雷夫·约翰森说，自1993年进入中国以来，阿斯利康一直立足中国，中国市场对阿斯利康来说非常重要，它也日益影响企业的全球战略。无锡国际生命科学创新园的成立，旨在为国内外初创企业提供一个创新基地，共同开发新的医疗产品和技术，满足更多病人的医疗需求。

好的产业基础和营商环境如带蜜的花朵，蜜蜂自然会闻讯而来。同样对于无锡青睐有加的还有中国中车。近两年来，中国中车在无锡多点布局，涉及轨道交通、航天航空、船舶等众多行业，取得了长足的发展。去年，中车旗下的湖南中车时代电动汽车股份有限公司并购了一汽无锡公司，将在无锡打造一个国内重要的新能源商用车制造、研发和市场开拓基地。中国中车股份有限公司副总裁詹艳景表示，无锡科技创新实力强劲，智能制造产业基础雄厚，公共服务高效周到，为企业发展打造了一流的营商环境。无锡市副市长、无锡高新区党工委书记王进健认为，无锡高新区将继续帮助企业降低运营成本、创新成本，助力企业招才引智，在集成电路、生物医药、人工智能等方面做好各类专项基金配套。

本次推介会还吸引了众多国内外知名人士参加。新西兰前总理珍妮·希普利，巴基斯坦前总理肖卡特·阿齐兹，俄罗斯前总理、俄罗斯天然气工业股份公司董事长维克托·祖布科夫，中国原驻美国大使、博鳌亚洲论坛原秘书长周文重，上海交通大学党委书记姜斯宪等出席了会议。无锡市副市长陆志坚主持会议，市政府秘书长张明康参加会议。

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