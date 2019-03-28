鹰潭市月湖区税务局聚焦平安建设做好综治文章

人民网讯 鹰潭市月湖区税务新机构组建以来，时刻绷紧平安之弦，始终把深入推进平安建设，参与构建共建共治共享社会治理格局作为基础性、全局性工作来抓实抓细。在做好税收中心工作的同时，强化党建引领，完善体制机制，全面贯彻落实好2019年上级部门关于综合治理工作的具体部署，着力推进月湖平安税务建设。

一是以基层党建为统领，确保“方向明”。月湖区税务局着眼于凝聚合力，充分发挥各级党组织战斗堡垒作用，把综合治理工作的政策学习作为党委中心组理论学习以及各支部学习的常态化内容，年终把综合治理工作落实情况作为各支部书记述职的重要内容，也作为区局党委对各支部考评的重要指标。同时，坚持“党建+综治”进部门、进股室，充分发挥党员的先锋模范作用，带动其他干部职工加入到综合治理工作中来，有效促进区局全体税务干部在综合治理工作方面，心往一处想、劲往一处使、事往一处做。

二是以制度建设为依托，确保“基础牢”。根据2019年上级部门关于综合治理工作的重点工作部署，结合区局工作实际制定了《月湖区税务局2019年综合治理工作实施方案》，定期对区局机关、各基层分局、办税服务厅等重要场所安全隐患排查，确保对问题早发现、早解决。在日常工作中，严格落实“首问责任、延时服务”等各项便民办税服务制度，优化办税，提高纳税人满意度，努力构建和谐征纳关系。

三是以宣传教育为抓手，确保“氛围浓”。依托“互联网+税务”，充分利用网站、微信、税企QQ群等形式在税法宣传的同时，加强综合治理宣传工作，提高干部职工和纳税人、缴费人综治工作知晓率和参与度，最大限度扩大宣传辐射面，营造了综治工作浓郁氛围。同时，区局加强内部培训，从思想上提高对综治工作的认识，在工作中要求全体税务干部要传递“正能量”，唱响“好声音”，常态化开展“零距离、心贴心”谈心谈话活动，全面落实矛盾纠纷排查机制。加强纳税人缴费人走访调研工作，充分听民声纳民意，不断优化自身工作。

四是以考核奖惩为手段，确保“责任实”。区局分别在与条、块上级有关部门签订了《综治（平安加上你和）责任书》的基础上，层层压实责任，层层传导压力。区局与由局属各各单位、部门负责人均签订综治责任书，并把工作落实情况将纳入2019年度目标任务考核的重要内容以及各部门评优评选的重要指标，考核中严格执行综治“一票否决制”。（鲁小敏）

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