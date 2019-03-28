博鳌青年领袖热聊科技赋能：让“Alpha一代”拥抱科技

人民网博鳌3月28日电（记者 余璐）3月28日，博鳌亚洲论坛2019年年会“青年领袖圆桌：被‘绑架’的Alpha一代” 分论坛在博鳌亚洲论坛国际会议中心举行。

Alpha（阿尔法）一代，被用来定义 2010 年之后出生的人，他们是数字生活的原著民，未来，他们的生活、工作、情感、社交、消费模式都被人工智能等新科技深度渗透。如何引导Alpha一代不被技术所“绑架”？在这个分歧加剧的世界，科技能否带来更多共识？各界青年围绕这些问题各抒己见。

“Alpha一代出生之后就会感觉到，科技就像空气一样，就像水一样，这是他们生活的一部分，科技赋能美好生活无限可能性，应该让他们去拥抱科技工具带来的变化。”科幻电影《流浪地球》导演郭帆说。

印度本地治里印中友协秘书长比卡什·达斯表示，Alpha一代对科技工具的使用应该有一个界限，父母应该为孩子写使用手册，分级分步骤使用科技工具，才不会被技术所“绑架”。

对此，盘石创始人、董事长兼CEO田宁表示认同，他谈到，家长应像“大禹治水”一样对小朋友进行适当的管理。但由于电子能、数字能、科技能这些数字科技将伴随Alpha一代的学习、成长，Alpha的未来是势不可挡的。应该让他们享受科技拥抱科技，因为科技的本质是让人类生活变得更加美好。

在这个分歧加剧的世界，如何让科技带来更多共识？新加坡国会议员、通商中国总裁陈佩玲谈到，技术就是一种工具，每次工业革命最终的收益是正向的，但是一开始的时候可能会付出一些代价，关键在于我们如何抓住机遇趋利避害。她认为，在利用科技的时候，在设计之初要有一个包容性的理念，例如给予Alpha一代选择的能力和权力。

菲律宾众议院副秘书长、《每日论坛报》专栏作家达伦·德·赫苏斯认为，技术要分享，技术要拥抱，但是技术必须要以道德和伦理为基础。

“技术的目标是要去解决社会的问题，那么，要有一种以人为本的方式来对待技术，技术的创新必须要把人放在首位，应该解决问题而不是拉大社会的不平等。” 柬埔寨外交与国际合作部副国务秘书索索肯说。

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