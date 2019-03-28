陈驰：技术发展提升民宿用户体验 让分享更自由

人民网博鳌3月28日电（席秀琴、孟凡盛）3月28日下午，小猪短租联合创始人兼CEO陈驰做客人民日报人民网设在博鳌亚洲论坛新闻中心的演播室，分享新技术对民宿行业发展的推动，畅谈未来技术对民宿行业的影响。

陈驰表示，这三年博鳌亚洲论坛主题都跟全球化有关，参加会议最大的收获是可以观察到全球化的思路和未来的走向。民宿业务本身叫共享经济，与全球化的思路有些脉络理念是暗合的。比如说人人共享，互相信任，然后大家变成一个共同体，能够去解决比如说贸易中的摩擦问题。

陈驰认为，民宿行业对新技术的需求非常多，比如IOT的设备的出现推动整个民宿产业发展，智能锁出现后消灭了物理钥匙，大量房东参与进来；4G最大的帮助是把劳动力用手机轻松地连接到网络里面来，把他们的时间在线化，把劳动闭环在这个基础上，形成一个协同网络。很多房东就可以在没有提供保洁服务能力的情况下做民宿分享，社区阿姨也通过这份工作增加收入。有5G再结合IOT、人工智能，我们畅想可以把整个房子全部智能化在线化，房间里可以装上煤气报警器、安全报警器，甚至噪音报警器，让整个管理都在线化数据化。还可以极大地在不增加人力成本的情况下，提高用户体验。

未来民宿产业能不断的进步，依赖的不简单是商业模式，其实依赖的是技术的进步，在行业内部叫做产业的互联网，就是把原有产业里面粗糙的服务通过技术手段做到硬件服务、数据一体化。

以前的分享只能在熟人之间发生，当遇到陌生的信用体系就不管用了。未来可以通过互联网把信用在线化。再加上人脸识别把身份更强的锁定，会更加的安全，分享的摩擦和阻力会变得更小。在全球资源逐渐变得萎缩减少的情况下，国家之间或民族之间共享共同体是非常好的一个思路，小的熟人社会那些信用关系因为技术的发展，可以推广到整个人类社会里面来。人和人之间可以从来不认识但非常自如自由地进行分享。这些没有技术就做不到。

(责编：白宇)