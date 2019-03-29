物流降成本　今年将超一千二百亿（权威发布）

本报北京3月28日电 （记者刘志强）记者从28日举行的国新办发布会上获悉：近3年来，我国通过可量化措施分别降低物流成本558亿元、882亿元和981亿元。2019年，我国将通过综合施策，预计降低物流成本1209亿元。

交通运输部政策研究室主任、新闻发言人吴春耕在会上表示，今年物流降成本工作将主要围绕以下几方面展开：

优化运输结构，推进“结构性”降本。推进运输结构调整，加快实施铁路运能提升、公路货运治理、水运系统升级、多式联运提速等行动。完善国家物流枢纽网络建设，推进港口集疏运项目实施，提升重要港区进出港铁路、公路覆盖率，提高一体化转运衔接能力和货物快速换装的便捷性。

深化“放管服”改革，推进“制度性”降本。推动建立统一开放、竞争有序的市场体系，组织实施物流降本增效综合改革试点。推动交通物流领域简政放权，重点推动道路货运车辆异地检测、三检合一等工作落地，实现普通货运车辆年审网上办理等。降低高速公路、港口、机场等领域有关收费。

加强技术创新和应用，推进“技术性”降本。发展“互联网+”高效物流，推动货运新旧业态加快融合发展。推进货运车型标准化，加快模块化中置轴汽车列车、轻量化车型推广应用。加快农村物流、冷链物流、多式联运等重点领域标准制订和修订工作。

强化管理和组织创新，推进“管理性”降本。鼓励中小货运企业联盟发展，创新企业联盟组织模式和运行机制。持续推进绿色配送示范工程建设。完善农村物流网络节点体系和服务功能。完善交通物流信用体系，建立健全市场主体诚信档案、行业红黑名单制度和市场退出机制。

此外，根据交通运输部日前制定的《提高综合交通运输网络效率工作方案》，我国将力争通过3年努力，推进交通网络加密拓展、综合衔接一体高效、运输服务提质升级、智能技术深化应用，使各种运输方式的比较优势和组合效率进一步发挥，综合运输网络效率明显提升。其中，今年的主要工作包括：

推动建设高品质综合立体交通网络。完善“十纵十横”综合运输大通道；推进国家物流枢纽建设，推进约20个综合客运枢纽和约30个货运枢纽建设；完善港站枢纽集疏运体系。推动取消全国高速公路省界收费站，大力推动ETC安装使用。

加快形成高效率综合运输服务体系。提高大宗货物铁路、水路运输量，深入实施多式联运示范工程，今年实现港口集装箱铁水联运量增长15%以上，沿海及长江干线主要港口实现铁水联运信息交换共享。

提升行业综合治理体系现代化水平。推进省、市两级交通运输综合改革试点，研究修订公路法、港口法等，制定发布国内集装箱多式联运运单、多式联运电子运单等行业标准。

制图：张丹峰

《 人民日报 》（ 2019年03月29日 02 版）

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