持之以恒抓好转型发展（有所思）

采访李健康时，60岁的他一度泪流满面。
上世纪80年代，李健康进入云锡公司冶炼厂，正赶上好时候——收入是公务员的两倍，姑娘愿嫁云锡工人。
随着资源逐渐减少，冶炼厂好景不再。2001年，李健康辞职下海办工厂，结果亏得一塌糊涂。2006年，李健康办起养鹅场，一开始就把卖房子的钱亏了进去。最困难的时候，卖鹅的摩托车都得借。
几起几落，终于苦尽甘来。在政府帮扶下，如今养鹅场年销售收入四五百万元。李健康感叹：我的经历就是个旧转型的缩影！
事非经过不知难，十余年转型不寻常。如今，个旧市GDP和居民收入年均增长两位数，稳居云南县域经济十强，提前三年完成国家的大部分转型指标。能走到这一步，靠的是政策支持，更靠个旧人不甘沉沦、苦干实干。
转型未到终点，困难仍然不少。政府方面，社保开支、债务偿还、新城建设等资金压力巨大，用地指标、节能减排、就业再就业挑战不小。企业方面，谋求新增长点面临经济下行压力。
面对新的政策环境和市场条件，资源枯竭城市转型需要思想再转型。比如环境污染治理方面，个旧市虽然做了不少努力，但工作也还有跟不上的地方，仍需要有硬措施、下大功夫。再比如新城建设方面，城市化的机遇已非比从前。辩证看，此时需要创新思路，苦干实干巧干。如环境治理孕育新机遇，也是为未来补短板；城市化别指望“摊大饼”，需要绣花功夫，在产城融合、差异化发展上尤须用力。
李健康说：“能走到今天，也是激出来逼出来的。”此话不假，越是资源枯竭的地方，越是处于困境的时候，精神越不能枯竭，越需要牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，扎扎实实抓好转型发展。
用历史的眼光看，个旧转型至今仅是一个“顿号”，想重塑“昔日荣光”还不能“松口气歇歇脚”。转型进入新阶段，滚石上山、道阻且长，但只要持之以恒地奋斗，下一个十年就值得期待。
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