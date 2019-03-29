小蓝单车涨价，会是共享单车的必经之路吗？

中新网北京3月29日电(张旭)近日，被滴滴托管的小蓝单车调整了计费规则。滴滴APP内有关小蓝单车的计费规则显示，自3月21日起，小蓝单车起步价由30分钟1元更改为15分钟1元，每超过15分钟加0.5元。

滴滴APP更新了小蓝单车在北京的计费规则

在新的计费规则之下，1个小时的骑行费用为2.5元。而行业前三的摩拜、ofo和哈啰单车均未超过2元，此次调价也让小蓝单车成为最昂贵的共享单车。

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而在这次调价引发关注之前，小蓝单车已经沉寂了许久。

“最好骑的小蓝倒闭了”

小蓝单车曾经是共享单车领域野心勃勃的后来者。2016年10月成立，两个月后就完成了4亿元的A轮融资，估值达10亿元。只是那时没有人想到，这笔融资之后，小蓝再也没能拿到别的资金。

2017年3月份，小蓝单车进入北京市场。而此时，ofo与摩拜已完成5轮融资，早已开始了大规模的跑马圈地运动。

姗姗来迟的小蓝单车最大的法宝是“好骑”。从野兽骑行分离出来的小蓝单车有着行业内最好的骑行体验：变速档、轻便、3秒即开电子锁等特性，不仅赢得了用户的青睐，也使其在第二梯队占据了一把交椅。以至于许久之后，还有用户用“最好骑的小蓝单车倒闭了”来缅怀。

小蓝单车CEO李刚多次表示，骑行体验好是最重要的。“共享单车第一个拐点由产品决定，为节省成本而忽略产品耐用性的玩家将付出相应的代价。”因此在ofo和摩拜加速投放车辆的同时，小蓝单车走上了完全相反的道路。

北京街头的小蓝单车。张旭 摄

2017年3-5月，小蓝单车发布国内首款支持变速的共享单车Bluegogo Pro和Pro2、Pro2升级版。新车搭载了中控屏幕，目的是“通过投放广告来打造全球最大的广告媒体平台。”

据测算，小蓝单车车辆造价在2000元左右，中控屏幕的加入使成本进一步上升。成本问题阻碍了新车型的量产和投放，再加上“禁投新车”的政策影响，小蓝单车寄予厚望的“广告媒体平台”破灭了。

摩拜、ofo在2017年的单车投放都达到千万级，联手占据了90%的市场份额，而第二梯队的小蓝单车投放量仅70万辆。

迟迟未能谈成B轮融资的小蓝单车开始出现资金短缺。2017年下半年开始，小蓝单车频频传出被供应商讨债以及用户押金难退的负面新闻。截至2017年10月30日，全国对小蓝单车退押金的投诉达到2810件，解决率仅为20.5%。

2017年11月16日晚间，小蓝单车创始人李刚发布公开信，承认企业遭遇严重资金问题并无力运营。

小蓝复活，欠款未卜

小蓝单车倒下了，但留下的麻烦还在。

2018年1月9日，滴滴出行和小蓝单车宣布，小蓝单车将托管给滴滴，用户可在滴滴APP内免押金骑行小蓝。而对于人们最关注的小蓝单车的用户押金去留问题，小蓝和滴滴给出的解决方式是将199元的押金转换成等值滴滴单车券和出行券。

滴滴公告

不少用户对此并不买账，认为押金被强制转换成优惠券涉嫌侵害用户权益。业内人士则表示，如果用户选择转换方案，债权将被抵消，没有法律风险。“用户如不选择，有权继续向小蓝公司主张债权、要求退还押金和充值款。”

2018年4月，用户还将滴滴和小蓝单车告上法庭。来自全国多地的15名原告认为，两被告签订的托管协议只约定权利，不承担义务，存在恶意逃避押金退还等债务之嫌，实质上损害了原告等广大用户的合法利益。

但小蓝面临的供应商欠款问题，仍需要自己解决。

有媒体测算，小蓝单车倒闭时拖欠供应商款项达2亿元，涉及70余家供应商。天眼查数据显示，小蓝单车的运营方天津鹿鼎科技有限公司有50条风险信息，其中包含19条法律诉讼，其中多为供应商起诉。

天眼查数据

涨价是共享单车必经之路？

事实上，小蓝单车此次涨价只是共享单车行业租金上涨的一个缩影。

2016年9月，摩拜和ofo其单车最初价格为30分钟/0.5元，随着诸多其他车型的推出，包括小蓝单车在内的共享单车将价格由调整至30分钟/元。与此同时，曾经共享单车行业大规模的1元月卡等促销活动也逐步退场，月卡价格恢复到20元/月。

山西太原，民众正在使用共享单车。中新社记者 张云 摄

滴滴客服表示，此次提价仅针对北京，其他地区不受影响，而其他共享单车品牌也尚未跟随涨价。

ofo和摩拜目前都未曾盈利，ofo待退押金规模在10亿-20亿元，而美团2018年财报显示，摩拜单车业务自4月份收购起到年底，亏损达45.5亿元。

业内人士认为，随着共享单车竞争转向线下运维和用户体验的比拼，提价或许只是时间问题，因为无论是滴滴还是美团都无法容忍单车业务的持续亏损。

但是仅凭骑行租金盈利也并非遥不可及。2018年10月24日，哈啰出行CEO杨磊在出席公开活动时算过一笔账：哈啰单车每台车运维成本3毛多钱，折旧成本在6毛钱，而车均日收入已突破1块钱了。因此单车业务盈利是完全可以做到的。

摩拜在被美团收购后停止了投放单车，削减开支，转向精细化运营寻求盈利，这也代表了一种方向。

如果涨价，你还会选择骑共享单车吗？(完)

(责编：白宇)