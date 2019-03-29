新型工业化的三个新趋势

内容提要：近年来，新型工业化出现了新趋势：产业范式出现新变化，更加强调依靠创新和技术进步推动产业水平提升和价值链升级；产业组织形态呈现新特点，平台经济成为新的产业组织形态，在一定程度上改变了企业内部的组织结构和企业之间的分工合作关系；绿色发展成为新型工业化的重要内容和新的战略任务，并将带来新一轮绿色革命。

推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，加快建设现代化经济体系，是新时代我国经济实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展的重要任务。我们要站在新工业革命的历史坐标系上推进新型工业化，把握好产业范式转变、产业组织形态变化和绿色发展三个新趋势。

产业范式向创新发展转变

产业范式转变反映出技术变革驱动下产业及企业发展规律的变化。新型工业化的产业范式与传统工业化相比发生了根本性变化。改革开放的40年是我国工业化快速推进的40年，也是产业范式发生巨大转变的40年。如果说传统工业化强调依托资源和生产要素禀赋，在充分发挥低成本劳动力和其他生产要素价格优势的基础上，利用全球产业分工逐渐从价值链低端向中高端升级的话，那么，新型工业化则更加强调依靠创新和技术进步推动产业链提升和价值链升级。其中，既包括从劳动密集型、低附加值的简单加工制造环节向设计、研发、供应链管理、营销、服务等高附加值环节延伸的价值链垂直升级方式，也包括通过先进技术应用、价值链各增值环节重构、生产系统重组来提高产业链整体效率和竞争力的价值链平行跃升方式。

目前正在兴起的这场新工业革命，以新一代信息技术为核心，以新能源、新材料、生物技术等为代表的新兴技术群体性突破和协同应用为主体，以人、机器和资源间的智能互联以及制造业数字化、网络化、智能化为特征，为我们充分利用现代科学技术实现产业链提升、价值链升级提供了重大机遇。互联网、大数据、人工智能与制造业的融合越来越广泛深入，智能制造、智能服务正在成为全球传统工业和制造业转型升级的主要方向。从过去几年的实践看，无论是离散制造还是流程制造，行业领先企业在推进智能制造和智能服务方面已经取得明显进步，生产的数字化、网络化和智能化在一定程度上减轻了企业招工难和劳动力成本快速上升导致的压力，并大幅提高了生产效率和竞争力。

新一代信息技术快速发展及广泛深入应用，对传统工业化模式提出了巨大挑战。智能制造和个性化定制将使许多行业规模经济优势变得不明显，发达国家原本在研发和设计等方面的竞争力将得到强化，一个国家越来越难以主要依靠自然资源和劳动力资源优势实现工业化并最终实现现代化。加之本地化、分散化生产方式可能得到迅速发展，对包括中国在内的发展中国家和追赶型经济体提出了新挑战。如何抓住机遇、应对挑战，是推进新型工业化必须面对的时代课题。从这个意义上讲，我们必须深入实施创新驱动发展战略，加快推动产业范式转变，实现经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

平台经济成为新的产业组织形态

近年来，全球互联网领域一直呈快速发展态势，云计算、大数据、区块链、人工智能等技术逐步成熟并走向应用，正在与制造业和实体经济实现融合。一些国家或企业提出数字经济与制造业深度融合的新概念，如德国的“工业4.0”、美国通用电气公司等提出的工业互联网。德国“工业4.0”以智能装备、智能生产和智能工厂为核心，希望解决其制造业信息化、数字化程度不高的问题，并由智能制造延伸至智能服务。美国通用电气公司等提出的工业互联网则倾向于凭借其强大的互联网和大数据技术优势，实现大数据分析和智能决策，提高现有产业的效率并带动新产业发展。无论哪一种概念或模式，背后都是产业组织形态向平台化方向转型。也就是说，平台经济已成为新的产业组织形态，无论生产领域还是消费领域都在进入平台革命时代。这构成了推进新型工业化的时代特征。在此背景下，一批国内外互联网科技企业如谷歌、脸谱、阿里巴巴、百度、腾讯、京东等，已快速成长为平台型企业；一些国外制造企业如ABB、博世、IBM、通用电气、罗罗等通过整合搭建制造与服务生态系统，演变成为平台商。

与传统工业化模式相比，平台经济更加强调制造与服务的融合，服务型制造成为新趋势。一方面，传统制造业企业内部的产品设计、技术研发、质量管理、测试认证、供应链管理、市场营销、物流服务等环节不断分离出去，通过专业化水平提升为制造业部门提供更加精准高效的支撑。另一方面，制造业企业通过创新优化生产组织形式、运营管理方式，不断增加服务要素在投入和产出中的比重，尤其是发展设计服务、网络化协同制造服务、信息增值服务，不断延伸和提升价值链。平台经济还在一定程度上改变了企业内部的组织结构和企业之间的分工合作关系。互联网在企业管理和生产组织领域的广泛渗透应用，减少了管理层次、压缩了职能部门，基于互联网的异地协同制造成为新模式。由此可见，新型工业化既是技术进步驱动下的生产力变革，也是管理创新驱动下的生产关系变革。

我国提出推动制造业高质量发展，目的就是抓住新工业革命的机遇，全面促进工业化与信息化的融合互动、技术创新与商业模式创新的融合互动、制造业与现代服务业的融合互动，在推进新型工业化的过程中努力实现中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，最终完成中国制造业由大变强的战略任务。

绿色发展成为新的战略任务

新型工业化不仅仅是工业、制造业部门内部的事情，而是涉及生产要素、资源环境与生产方式的系统性、整体性变革。从世界工业化历史看，工业革命使经济规模前所未有地扩大，产业结构发生深刻变革，物质生活水平大幅提高。这无疑是巨大的成就。但是，历史上的每次工业革命都没有解决好绿色发展问题，“先污染，后治理”几乎成为工业化国家的宿命。即使在当代，许多后发国家在这个问题上仍然重复着工业化国家曾经犯过的错误。如果考虑代际影响，传统工业化驱动的高速增长实际上是以牺牲子孙后代的生存环境为代价的。今天，我们绝不能重走“先污染，后治理”的老路，必须将绿色发展作为新型工业化的核心内容之一。新型工业化不能只有技术进步和经济增长，还要有资源节约和环境友好。从这个意义上讲，新型工业化将带来新一轮绿色革命。

党的十八大以来，创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念在全党和全国人民中牢固树立起来。习近平同志强调，“保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力”，深刻揭示了从工业文明到生态文明跃升的基本规律，为新时代推进新型工业化提供了思想指导和行动指南。按照绿色发展理念推进新型工业化，需要做好以下工作。一是对原有工业经济系统进行绿色化或生态化改造，包括开发新的生产工艺、降低或替代有毒有害物质使用、高效和循环利用原材料、减少能源消耗、降低污染物排放及净化治理等。这些都能减轻对环境的压力，并提高资源利用效率，是传统工业部门必须完成的转型任务。二是发展能源资源节约型、生态环境友好型的绿色制造业或绿色产业，既包括能够有效利用能源资源、保护生态环境的新兴产业，也包括充分运用自然规律和资源循环利用原理的传统产业。三是大力发展太阳能、水能、风能、生物质能等可再生能源，加快调整能源结构，积极发展能源互联网，实现能源的清洁、安全和高效利用。绿色发展存在一定程度的“正外部性”。实现绿色工业化，既要加强政府监管，实行最严格的环境保护制度，提升环境治理能力；又要弘扬企业家精神，激发企业积极性，让企业在环境治理中发挥主体作用。新时代的企业家不应仅仅是技术和商业模式的创新者，也应是绿色工业化和生态文明的引领者。

（作者为国务院发展研究中心产业经济研究部部长）

(责编：蒋琪、仝宗莉)