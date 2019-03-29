原标题：硝酸甘油等廉价“救命药”难买 原料药背锅？

专家建议制定政策保证短缺药原料来源稳定 转型升级产业 提高集约化生产

由于原材料价格上涨、药品生产厂家数量少等因素，致使以前只有6元钱100片的国产硝酸甘油“小棕瓶”，现在在电商平台上涨到了69元一瓶。

北京青年报记者走访多家药店和公立医院后发现，在公立医院，只有99.5元25片的进口硝酸甘油，相当于每片3.98元。而线下药店，硝酸甘油也不太好买。其中只有一家药店有盒装硝酸甘油，85.7元15片，相当于每片5.7元。

据了解，硝酸甘油是治疗冠心病、心绞痛的速效药，可短时间快速缓解病情，是救命药，以前只有几元一瓶，被老百姓称为廉价药，现在却不好买。

调查一

部分药店硝酸甘油只有喷剂

北青报记者以购药者身份随机走访了北京四家药店。

在百康药房，药店售货员称，硝酸甘油已经好久没货了，何时来货不知道。“如果来货了肯定会涨价，国产的，原来卖十几元，新价格应该是四十几元吧。”一位售货员称。

在永安堂大药房，听说有顾客要买硝酸甘油，售货员回答说：“只有喷的。”随后她从货架最下方拿出一个药盒，上面写着“硝酸甘油气雾剂”。北青报记者追问有没有最普通的硝酸甘油片剂，售货员一脸无奈地说：“没有。”

在医保全新大药房处方药柜台倒是有货。药师从货架上拿来一盒装国产硝酸甘油，规格为0.5mg×15片，零售价格为85.7元，相当于每片5.7元。

在京芝堂大药房，无论是国产的还是进口的、片剂的还是喷雾的硝酸甘油均无货。

调查二

部分医院只有进口硝酸甘油

在北京某二级医院心内科，门诊医生何大夫给一位中年患者开了“硝酸甘油舌下片”的处方，药品规格是0.6×25片/瓶。这位男患者看了一下处方上药品金额：99.50元一瓶，感觉有点贵。何大夫说：“这是进口药。”患者追问：“有国产的吗？”何大夫答：“没有。”

在某公立三甲医院综合科，患者朱大妈也只能开到近100元一瓶的进口硝酸甘油。不过朱大妈看上去却一脸淡定：“还好我能医保报销。”然而在取药的时候发生一个“小意外”，药剂师手举小棕瓶说：“我们这个硝酸甘油今年8月份到期了，您还要吗？”朱大妈稍稍犹豫了一下便果断地说：“要！听说现在硝酸甘油可不好买呢。”

调查三

电商 硝酸甘油价格不一

在电商平台上，可以查询到很多厂家生产的硝酸甘油“小棕瓶”。但问题是，同样是国产药、同样的规格，价格却相差很大。据观察，规格为0.5mg×100片/瓶的国产硝酸甘油，每瓶价格从48元到69元不等，价格差距高达21元。而进口硝酸甘油只有辉瑞生产的一款，0.6mg×25片/瓶，零售价格为118元，且4瓶起卖。网购者一笔下单价格472元。

分析

原料药价格持续上涨

对于硝酸甘油不好买的原因，有业内人士分析，主要是由于原料药价格上涨、原料药生产厂家数量减少。我国生产的原料药中，很多品种只有个别企业能正常生产，一些曾经获得生产文号的企业，难以投入合格的生产条件，导致批文闲置。

据国家发改委价格监督检查和反垄断局方面的信息显示，我国的成品药有1500种原料药，其中50种原料药只有1家企业取得审批资格可以生产，44种原料药只有两家企业可以生产，40种原料药只有3家企业可以生产。再考虑盈利空间小的情况，真正生产原料药的厂家数量可能更少。从而导致原料药供不应求的局面。

如马来酸氯苯那敏(扑尔敏)，有生产资格的企业只有沈阳新地药业有限公司、河南九势制药股份有限公司两家，但是含有“马来酸氯苯那敏”成分的药品有2110种，对应的成品药都是抗过敏、抗感冒的常见药。扑尔敏价格暴涨，直接影响了上述药品的生产和供应。面对原料药价格上涨，下游药企毫无还价余地，还经常面临尴尬局面，或许要选择停产。

建议

提高原料药集约化生产水平

医药业内人士认为，在目前短缺药品定点生产、国家和省两级储备的基础上，医院结合实际情况，并按照临床使用趋势预判，订购一定时间内所需的易短缺药品。同时，为避免药品原料涨价或产量不足造成药品短缺，建议对短缺药品的原料生产制定一些引导政策，以保证短缺药原料的来源稳定。

医药企业管理专家建议应持续强化环保安全监管，倒逼原料药产业转型升级，提高原料药集约化生产水平，促使企业在调整产品结构、采用先进技术的过程中走上“近零排放”和绿色生产的轨道。

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(责编：仝宗莉、蒋琪)