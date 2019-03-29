原标题：和衷共济 共赢发展——聚焦博鳌亚洲论坛

新华社海南博鳌3月28日电题：和衷共济 共赢发展——聚焦博鳌亚洲论坛

新华社记者吴雨、伍岳、李金红

南海之滨，椰风习习。博鳌，再次成为世界关注中国经济的一扇窗口。

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”一年前，习近平主席在博鳌的郑重宣示，让世界广泛瞩目。

在世界经济增速放缓、不稳定不确定性上升的背景下，今年中国将用什么回应世界关切？正在此间举行的博鳌亚洲论坛2019年年会透露出哪些看点？

中国经济“积极变化”为世界带来机遇和信心

国际贸易投资低迷、世界经济动能减弱、市场信心不稳……在国际形势复杂变化的背景下，中国经济的发展令人格外关注。

国务院总理李克强28日在博鳌亚洲论坛2019年年会开幕式上发表主旨演讲时表示，今年以来，中国经济稳定运行出现一些积极变化，市场预期得到明显改善。

在参加本届年会的北京大学教授林毅夫看来，虽然面临着前所未有的挑战，但中国经济仍保持了发展定力，维持较为合理的增长速度。

今年前两个月的数据印证了诸多专家的判断：就业、物价、国际收支等主要经济指标比较平稳，固定资产投资同比增长6.1%、连续6个月稳步回升；消费者信心指数、制造业新订单指数明显走高。特别是进入3月份，日均发电量和用电量增速达到两位数，进出口、货运等增长加快。

不少与会嘉宾也发现，在挑战面前，中国在出台一系列政策举措的同时，没有搞“大水漫灌”的强刺激，也没有走铺摊子、粗放增长的老路。

数据显示，2月末广义货币M2同比增长8%，社会融资规模存量同比增长10.1%，大体与近两年的实际水平相当。今年财政赤字率拟按2.8%安排，没有超过国际上3%的警戒线。

“对抗这些不确定性需要做出正确决策。”国际货币基金组织（IMF）副总裁张涛认为，宏观经济政策应支持包容性、可持续的增长，同时坚持结构性改革。

在应对经济下行、保持稳定健康发展的过程中，中国所表现出的战略定力和充分准备，给菲律宾众议长、博鳌亚洲论坛理事阿罗约留下深刻印象。她认为，中国经济的增长前景依然强劲。“走进新时代的中国，对于世界的影响力将越来越大。”

与会嘉宾清华大学教授李稻葵表示，中国既是全球经济的发动机，同时也是减振器。中国要更积极地融入经济全球化，世界应把握好中国机遇。

“激发市场活力”“增强内生动力”成关键词

世界关注中国，那么中国发展的新动力又在哪里？

李稻葵将当下中国经济发展比作一场只跑了半程的“马拉松”。在后半程，中国可能要面对逆风、上坡等不利环境，需要及时“补充营养”。“当下，中国经济发展必须解决自身增长的内生动力问题。”

中国拥有上亿市场主体，对经济的带动力量难以估量。对此，国家已经推出一系列措施和目标：

在减税降费方面，全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元。

在金融支持方面，今年国有大行的小微企业贷款要增长30%以上，小微企业融资成本在去年的基础上再降低1个百分点。

在优化营商环境方面，落实缩减市场准入负面清单等措施，年底前在全国将企业开办时间压至5个工作日内。年底前实现公平竞争审查制度在国家、省、市、县四级政府全覆盖。

……

中国正不断激发市场活力，进一步强化科技支撑，优化企业创新的“土壤”。这让不少与会嘉宾深有体会。

京东数字科技集团首席执行官陈生强表示，在全球新一轮产业革命和技术革命方兴未艾的背景下，中国不断推出支持政策、优化营商环境，给了他们这样的数字科技公司更大的投资信心，支持企业在人工智能、物联网等前沿科技领域加大研发投入。

在博鳌智能网联汽车及5G应用试点项目现场，一辆蓝白相间、外形略显“呆萌”的小巴士引起了与会嘉宾关注。这辆车头部安置着多个摄像头，却不见方向盘、油门踏板，通过物联网等技术让人们体验了一回“无人驾驶”。

科技创新在解放人们手脚的同时，也在更有利的环境中逐渐打破发展束缚，为中国经济行稳致远提供更大的动力。

“中国正在实施创新驱动发展战略，释放更强的增长动力。”与会嘉宾法国达索系统公司首席执行官贝尔纳·夏尔莱斯说，每个国家都应敞开大门，在合作中寻求共赢。

在坚持对外开放中实现互利共赢

站在新的起点，中国将以何种方式继续前行，以何种面貌屹立于世界舞台？

本届论坛向世界再次传递明确信号——坚持对外开放的基本国策！

坚持扩大开放，实现互利共赢。一年前，中国在这里宣布了一系列重大开放举措，并在一年内加速落地，以实际行动践行着“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的诺言。

一年后，世界再次在博鳌捕捉到了中国的一系列开放新举措：

——年底前完成外商投资法相关配套法规的制定，明年1月1日与外商投资法同时实施；

——进一步放宽外资市场准入，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度；

——将持续扩大金融业、现代服务业等领域对外开放；

——平等对待内外资企业，切实维护外商合法权益；

——明显降低通关成本，提高通关效率；

……

“中国扩大开放的力度前所未有”“竞争环境越来越公平”在博鳌的各个会场、论坛，与会嘉宾频频发出这样的感叹。

随着外商投资法的出台、配套法规的制定，不少与会外商坚定了来华投资的信心：已在无锡建立生产基地的跨国药企阿斯利康，表达出想深耕中国市场的想法；已获批筹建首家外资保险控股公司的安联保险集团，希望尽快开展业务，与本土企业一起分享市场蛋糕……

中国正进一步优化外商投资环境，加强知识产权保护，完善司法体系保障，明确一视同仁待遇。未来，跨国公司期待在更加开放、公平、透明的中国市场环境中参与竞争。

中国的开放不仅为自身经济增长带来活力，还将为世界带来互利共赢。中国的“朋友圈”正越来越大。

共同命运、共同行动、共同发展。

几日前，中国和意大利宣布签署共建“一带一路”合作谅解备忘录，为拓展“一带一路”全球合作增添新的动力。

近年来，中国更加深度参与全球经济，通过共建“一带一路”积极与各国对接发展战略，推动区域一体化机制整合；更秉持共商共建共享的全球治理观，推动全球治理体系朝着更加公正合理方向发展，为世界经济增长提供有力保障。

“中国已成为世界增长的一个重要引擎。”波士顿咨询公司全球主席汉斯保罗·博克纳表示，尽管世界经济仍面临诸多风险和挑战，但也要看到其中的积极因素。“未来是光明的，只要我们同舟共济，就能实现共同发展。”

(责编：仝宗莉、蒋琪)