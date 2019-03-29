“银耳面膜”里的供给侧改革

过去农民喜欢看天气测收成，如今农业现代化对农民“抬头看”提出了新要求

瞄准市场深耕出来的“点子”“种子”“苗子”，让农村的田野充满希望

“银耳真的做成了面膜！”前不久，到四川通江县采访时，见识了农民老陈的“能耐”：他在朋友圈里晒出一张化妆品生产许可证，原以为他随口说说的“银耳面膜”，没想到真的上市了。

农产品变身护肤品，这可不是忽悠，而是有着实实在在的技术含量。更值得高兴的是，银耳“身价”因此翻了几番，带动当地银耳产业进入从种植到深加工的良性循环，解开了附加值不高、种植效益低的困局，为农民朋友们打开了增收大门。

一边是消费者对优质农产品的需求，一边是农户大量低端农产品滞销，如果不改变这一结构性矛盾，不仅餐桌上的美好生活得不到充足保障，农业成为有奔头的产业、农民成为有吸引力的职业也会失去支撑。过去农民喜欢看天气测收成，如今农业现代化对农民“抬头看”提出了新要求——只有看懂市场、找准方向，才能既富了口袋，也丰盛了国民的餐桌。

问问老陈是怎么看的？他的回答是：“农产品不只是树上结的、地里长的、家里养的‘土产’，还应包括从工厂流水线上下来的加工品。”

比天气规律更值得关注的，是市场规律。不少农户、经营主体还停留在“农业就是种庄稼”的朴素认识上，埋头唱“四季歌”。把农业供给侧从初级向高级延伸，当务之急是了解市场。了解市场需求，了解市场空白，了解市场渠道，及时捕捉和利用这些市场信息，方能打破“望天收”式的瓶颈，让粗放式的耕作精细化，让经验化的生产科学化，为农产品插上附加值的翅膀。

其实，像银耳面膜这样的新产品，就是农产品的二次“生命”。赣南不乏脐橙园，鲜果好卖但利润也低，可有一厂家愣是做成了护肤精油，占得发展先机。辣木以往做保健品难以打开市场，可有企业花心思把它做成了酸奶，走进了老百姓生活，一下子打开了销路……瞄准市场深耕出来的“点子”“种子”“苗子”，让农村的田野充满希望。各种多元化、个性化农产品的“出炉”，丰富了市场供给，也打开了农业现代化发展的想象空间。

今年的中央一号文件，专门辟出“大力发展现代农产品加工业”一节，要求以“粮头食尾”“农头工尾”为抓手，支持主产区依托县域形成农产品加工产业集群，尽可能把产业链留在县域，改变农村卖原料、城市搞加工的格局。不少地区也意识到这一点，逐渐走在了深耕农牧资源、打造特色农产品招牌的前列：全国1/3的方便面、7/10的水饺，来自产粮大省河南，“大粮仓”变成了“大厨房”；湖南辣味食品、安徽炒货食品、四川豆制品等在全国的比重和影响力也持续提高。把特色做成优势，让农民更多分享增值收益，农业供给侧优化升级还有许多大有可为的舞台。

如今，小小银耳，在通江县已经延伸出食品、饮料、保健品等10多个系列产品。年前又传来一条好消息：老陈入围了2018年度“全国百名杰出新型职业农民”资助项目人选名单。看来，是时候为更多的“老陈”点个赞了。

（作者为本报经济社会部记者）

(责编：蒋琪、仝宗莉)