智能化绿色农业实现提质增效

“春分麦起身，农事要紧跟”。眼下，北方冬麦区大部开始返青拔节，西南麦区进入抽穗扬花期。由南向北，绿色生产成为今年春耕主旋律。

共享农机“闹”春耕

春耕生产是农机作业的主战场，2200万台各类农机正奏响春耕序曲。“放眼田畴，全国主要农作物耕种收综合机械化率超过67%，农业机械化正向全程全面、高质高效升级。”农业农村部农业机械化管理司有关负责人说。

——农机具共享，服务小农户。今年“互联网+农机作业”“全程机械化+综合农事”等农机服务新模式纷纷涌现，各地创新探索农机互助、设备共享，提高农机使用效率。更可喜的是，机械化服务正在由传统的耕种收，向植保、烘干、秸秆处理全过程拓展，由粮食作物向经济作物、养殖业生产全领域延伸。

——组织化运营，当好“田保姆”。当前，全国农民专业合作社已经超过210万家。今年第一批30个县将开展农民合作社整县提升试点，一批专业服务公司和服务型农民合作社、供销合作社，有望成长为机具共享的生产联合体。

——改善农机作业条件，实现良种、良法、良机、良地“四配套”。去年我国新建高标准农田8200万亩，持续推进粮油糖、果菜菌等15个重要作物良种联合攻关，农业科技进步贡献率达到58.3%。

农机农艺深度融合，“良机”也恰逢其时。今年中央财政拟安排180亿元补贴资金，突出绿色导向、需求导向，对保护性耕作、残膜回收、秸秆处理等机械装备，以及丘陵山区、特色产业急需的农机新产品，实现应补尽补。

一喷三防“绿”春耕

“小麦三月怕旱，四月怕寒”。农技专家提醒，春季气温波动较大，加强田间管理，是夺取夏粮丰收的关键。今年，中央财政安排8亿元病虫防治资金，突出麦稻主产区，重点支持黄淮海小麦主产区开展“一喷三防”，遏制病虫暴发流行。

据农业农村部农情调度，当前冬小麦冬油菜苗情基础不错，但也存在长势不均衡、气候不确定等问题。

加强分类指导，因苗施策。各大麦区通过有针对性的肥水调控措施，促进苗情转化升级。南方油菜产区则紧抓时机，搞好清沟理墒，促进稳健生长。

狠抓病虫防控，实现虫口夺粮。随着天气回暖，病虫害有加快扩散蔓延的可能。各粮食产区推进统防统治和绿色防控。在安徽，加强监测，主抓小麦赤霉病防控；在湖北，“稻虾共作”“稻鱼共养”面积持续扩大，今年力争绿色防控面积达到3000万亩。

春耕备耕期间，也是化肥、种子等农资销售旺季。去年，农业农村部门为农民挽回直接经济损失1.25亿元，有力保障了农业高质量发展。日前，新一轮农资打假专项治理行动在各地陆续启动，严格限制高残留、高污染农资产品的重复登记。

三减三增“惠”春耕

布谷飞飞，舂锄扑扑，一场场政策“甘霖”及时滋润田间，普惠绿色生产。

“三减”——减少化肥农药和除草剂，推广节水农业，切实推进农业投入品减量增效。去年一年绿色发展在田间地头实现新突破。化肥农药使用量双双实现负增长，畜禽粪污综合利用率达到70%，全年高效节水灌溉面积超过2000万亩。同时，主要农产品质量安全检测合格率保持在97%以上。

开展农业节肥节药行动，实现化肥农药使用量负增长。农业农村部种植业管理司副司长陈友权介绍，今年将果菜茶有机肥替代化肥试点扩大到175个县，继续开展病虫害绿色防控替代化学防治试点，巩固化肥农药“负增长”成效，让更多绿意笼盖四野。

“三增”——扩大耕地轮作休耕试点，推广旱作农业，增加大豆、油料和优质饲草料生产。优化种植结构，也让土地喘口气。近3年来，我国玉米去库存超预期，“镰刀弯”等非优势区玉米结构调整基本到位。

在此基础上，农业供给侧结构性改革不断深入细化。陈友权说，今年我国将深入推进绿色高质高效行动。因地制宜发展青贮玉米、苜蓿等优质饲草料生产；实施大豆振兴计划，完善大豆生产者补贴政策，扩大东北、黄淮海地区大豆面积；扩大耕地轮作休耕制度试点规模。

看，绿色生产正在广袤田畴铺展，希望的田野大有可为！

《 人民日报 》（ 2019年03月29日 18 版）

(责编：蒋琪、仝宗莉)