推进公共服务形成“闭环管理”

补齐公共服务的短板，光有资金投入、只靠某一方发力是不够的，需要更系统的顶层设计，需要全社会参与、多部门保障、多环节衔接，推动公共产品增加供给，提高质量

3月25日，一名男子在北京东单篮球场打球时心脏骤停。幸运的是，隔壁羽毛球馆有一群协和医院的医生；更幸运的是，这个球馆刚好有自动除颤仪AED。经过医生们的努力，患者被大家从死亡线上拉了回来。

如果没有AED，后果不堪设想。AED能使心脏骤停5分钟内的存活率从5%提高到75%，是真正的“救命神器”。长期以来，我国仅有部分城市的机场、地铁站和运动场馆配备这一设备，但会用的人不多。理想的情形是每10万人配备几十台到几百台AED，相当比例的成年人能熟练使用。

AED推广难，是哪些环节卡壳了？看资金门槛，一台国产机只需几千元，财政出资或者政企共建，在主要公共场所先慢慢配起来，不是难题。卡就卡在维护、宣传、法律等管理短板上——设施谁来维护？谁有权使用？谁负责培训？使用这一设备除颤，没救活发病者是否担责？这些问题没答案，AED难以推开。

“硬件”不差钱，“软件”不给力，类似的“公共服务困境”需要引起重视，采取措施加以改进。近年来我国公共服务投入不断加大，公共设施持续升级并且主动对接公众的多元化需求。比如，越来越多的机场、车站、公园、文化场所、居民社区配备了自助借书柜、公共手机充电插口、公共轮椅、婴儿车、饮水机，方便大家使用。但在一些地方，借书柜上锁蒙尘、充电插口损坏后没能及时维修更换、轮椅借用手续繁复、饮水机里没有水……诸如此类，资金投入到位了，但不能用、不好用，钱其实是白花了。

实践证明，满足人民群众美好生活需要，提升公共服务质量，光有资金投入、只靠某一方发力是不够的，需要更系统的顶层设计，需要全社会参与、多部门保障、多环节衔接，推动公共产品增加供给，提高质量。

公共服务最终落地，需要多部门强化联动。比如推广普及AED，“买”需要财政资金支持，“管”需要公共场所责任主体管理维护，“用”需要卫健部门指导，“教”需要教育部门、公益组织配合，此外还要在宣传、法律等方面提供支撑。只有环环相扣、劲往一处使，新型机器才能成为家喻户晓的“救命神器”。越来越多的人关注、使用这些公共服务，反馈意见、建议，可以促进相关方不断改进、完善自己的那一环节工作，不断提高公共投入的资金使用效率，促进公共服务形成良性的“闭环管理”。

完善公共服务，政府和市场两只手要协同发力。政府在保基本的同时，可以通过放宽市场准入、提供融资便利、增加税收优惠等方式来激发市场活力，鼓励更多公益组织和商业机构参与进来。今年《政府工作报告》提出，支持社会力量增加非基本公共服务供给。社区养老、托幼，农村文娱、体育设施，城市共享单车、停车场等公用事业可尝试通过市场竞争、政府购买服务、政府和社会资本合作（PPP）等方式进行建设和运营，更灵活地满足公众需要。

民生需求日益多层次、多样化，公共服务也应拓面、增品、提质。一方面，服务质量标准要更详细、更具操作性，无论是涉及面比较宽的基本公共服务，还是像AED这种部分群体需求强烈的“特殊服务”，都应保质保量。即使做不到“高水平”，也要一分钱一分货，让财政投入物有所值。另一方面，要围绕群众需求，完善公共服务的“全产业链”建设。比如，涉及养老服务，需将养老机构建设、养老金水平提升、大病保险和长期护理险支付，与医养护理专业人才培养等问题统筹考虑，打通上、中、下游“梗阻”。此外，相关领域要完善立法、强化监管，更好地保护好公共设施设备，明确服务提供过程中各方的责任和义务，促进公共服务的全民共建、共享。

增加公共服务供给，也要量力而行，切忌大干快上。针对群众反映强烈的痛点、难点、堵点，一步步把工作做实，让每一分钱的公共投入，都能实打实增加百姓的获得感。近日，国家发改委等18个部门联合出台行动方案，明确提出到2020年我国在托幼、家政、养老、学前教育等27项公共服务上补短板的具体任务，期待经过齐抓共管，使更多便民利民服务走近身边，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

(责编：蒋琪、仝宗莉)