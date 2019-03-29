做好战略物资“保管员”

近年来，国家战略物资储备的问题颇受关注。今年全国两会上，又有全国政协委员建议进一步完善国家物资储备管理体制机制，充分发挥国家储备物资的战略功能、战备功能、应急功能，节约成本、减少浪费、提升保障能力、提高保供效率。

“秋刈禾薪，其粮食储备也；冬实仓廪，其坚守也。”早在上千年前，先辈就认识到战略储备的重要性，相继创造了常平仓制和青苗法等仓储制度。在和平时代，战略储备不再满足战时急需，而是为了预防重大能源资源风险、提升资源领域控制力、缓解供求剧烈波动。所以，各国将物资调控作为实现直接调控与间接调控、供给管理与需求管理、总量平衡与结构优化相结合的宏观调控工具，借此调节供求、稳定价格。

我国对战略物资一向高度重视。新一轮国务院机构改革通过构建统一的国家物资储备体系，强化中央储备监督，从而提升应对突发事件的能力。当家要知柴米油盐贵，如何用好中央财政资金，减少物资浪费，具有重要的现实意义和战略意义。

为此，要科学研判国际国内形势，不断优化储备物资品种结构布局。物资储备的品种选择主要取决于国内资源禀赋、供需状况、在经济国防安全领域的重要性等因素。资源高稀缺或不可再生、占世界总储量比重小、对外依存度高、世界市场价格波动指数大以及主要物资供应国政治经济不稳定等，都直接影响着储备布局，所以要根据国家战略安全需要适时调整储备品种规模。

其次，要运用信息化手段，提升储备物资管理效率和水平。物资储备管理是复杂的动态过程，容易出现管理粗放，自动化、信息化程度不高等问题，库与库之间还存在“信息孤岛”，无法整合共享资源。因此，要构建科学高效的信息管理系统，实现互联互通，随时掌握“家底”。具体来说，可通过数学模型等手段，核算管理各类物资的市场价值、品质等级、轮换期限等信息，为科学决策提供支撑；同时引入智能机器人等高科技设备，降低人工成本；此外，要依靠信息化手段实施精细化管理，减少人为浪费。

最后，应完善收储轮换机制，加快流动，减少浪费。应采取储备与周转相结合的办法，在确保国家战略安全的同时，通过多频次轮换机制，实现物资流动、保值增值、常储常新。具体而言，应根据科学界定的储存期限存新发旧、存优发劣。对于保质期长的，如金属矿产等，要加快轮换频率，特别要注意把握时机，在不对市场造成不利影响的前提下，轮出物资一般应高于采购价出售；保质期短的，如成品油等，一定要在保质期内轮换出去，确保不变质不浪费。

(责编：蒋琪、仝宗莉)