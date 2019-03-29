陕西渭南：打造全域旅游“新样板”

当下，依托互联网、云计算的智慧旅游方兴未艾，为旅游行业注入了新的活力。陕西渭南搭乘上云计算、大数据、互联网的时代列车，向着数字旅游、智慧旅游和全域旅游快速挺进，形成了全域覆盖、全业态覆盖、全客户覆盖的产品体系。2018年，渭南共接待国内外游客7200万人次，综合收入突破570亿元，呈现出欣欣向荣的喜人景象。

智慧旅游“触”手可及

日登华山巅、夜泡御温泉，看华阴老腔、游浪漫洽川，观司马迁祠、品民俗文化……白墙青瓦间，乡野阡陌中，群山相连，层林尽染，宛如世外桃源，一幅全域旅游的崭新画卷正在渭南铺陈开来。

近年来，随着全域旅游、特色小镇等概念的兴起，智慧旅游已经成为推动区域经济发展的重要动力。游客从哪里来？多少人？最喜欢去哪儿？

渭南智慧旅游大数据中心管控大屏幕清楚地予以展示，“一屏监测”来渭游客动态及旅游产业运行情况，实现了游客服务智慧化、旅游管理智能化、旅游营销智慧化，将吃、住、行、游、购、娱一网打尽。

如今，在华山景区，这些周到快捷的服务已成为游客“触”手可及的智能体验。对于外地的游客来说，这里充满惊喜，不仅因为风景美，更因为设施齐全，居住方便。

“没想到景区可以实现WiFi全覆盖，查询攻略、了解景区导览，与朋友时时分享互动，一部智能手机就可以搞定，真是太赞了。”来自湖北的游客王芳高兴地说。

生态旅游助力扶贫

旅游扶贫是渭南利用当地旅游资源，发挥地域特色实施旅游帮贫扶贫的大动作。

位于华山脚下的华阴市华山镇仙峪口村，以前是一个比较贫穷的小山村，村民守着“民俗风景”这个金饭碗，却靠天吃饭，外出打工，日子过得紧巴巴。

如今，仙峪口村村民利用华山脚下独特的地理优势，开农家乐、办民俗村，前来观赏品尝的游客越来越多，成为华阴市首批美丽乡村建设示范试点。该村在“党支部+农家乐+乡村旅游”模式的统一管理下，发生了巨大变化，成为陕西十大最美村庄。

提起村子这几年发展的变化，村民李续平笑盈盈地说，“没开办农家乐前，我们一家五口的经济收入主要依靠外出务工，自从开办了农家乐，也不用外出打工了，半年的旅游收入近4万元，日子越过越红火”。

仙峪口村村委会主任张建龙说，如今村里家家户户开起了农家乐，日均接待游客达1000余人，全村年人均收入翻了两三番，走出一条生态旅游助推脱贫致富之路。

全域旅游飞速发展

2018年，渭南旅游业飞速发展，取得了骄人成绩。华阴景城一体、大荔产业融合、韩城文旅融合、临渭城乡融合等创建模式受到肯定，渭南新增旅游特色名镇5个、乡村旅游示范村9个。此外，旅游规划体系日趋完善，重点旅游项目进展顺利，渭南市智慧旅游数据中心建成运营，新增3A级以上景区16家。

对于渭南旅游业所取得的优异成绩，渭南市市长李毅表示，围绕“一带一路”发展战略，发挥关中平原城市群的核心引领作用，推动渭南市华夏文明传承地建设和关天经济区及西安东部重要门户建设，把渭南打造全国旅游强市、国际一流旅游目的地。

当华山之巅清风拂过耳畔，当旅游厕所成为引领文明的新风尚，当旅游警察为游客保驾护航，当一部手机可以游遍渭南，好山好水好生态，全域旅游谱写魅力渭南新篇章，渭南旅游的未来发展，前途似锦，美丽如画。

(责编：蒋琪、仝宗莉)