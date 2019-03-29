12商家被评为“澳门特色老店”

本报电 （钟欣）由澳门连锁加盟商会主办、澳门经济局支持的“澳门特色老店”颁授典礼日前在世贸中心莲花厅举行，经济局局长戴建业向12家获评定为“澳门特色老店”的商家颁授奖牌及证书。

经过由政府、工商、专业服务和学术界别代表共同组成的“澳门特色老店评定委员会”严谨评审，谢利源金铺、吴廷记糕饼小食、沙利文有限公司、盛记白粥等12家商号获得首批“澳门特色老店”的殊荣。

戴建业称，未来特区政府将继续支持连锁加盟商会，开展“澳门特色老店”品牌重塑扶助计划，聘请专业品牌顾问，按老店实际情况度身订造品牌重塑方案，以“授人以渔”方式让老店提升巿场竞争力。

澳门连锁加盟商会主席黄仁民表示，“澳门特色老店”不但在默默经营的历程中彰显其本身的商业价值，还包含具澳门的地域特色、文化背景、底蕴和市民大众的集体回忆。希望通过发掘评定老店，扶助重塑老店品牌，加强老店知识产权保护意识和措施，将“澳门特色老店”打造成澳门的新品牌、新名片。

(责编：蒋琪、仝宗莉)