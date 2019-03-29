美国去年第四季度经济增速下调为2.2%

新华社华盛顿3月28日电（记者高攀 熊茂伶）美国商务部28日公布的最终修正数据显示，2018年第四季度美国国内生产总值按年率计算增长2.2%，增幅低于此前预估的2.6%，也低于前一季度的3.4%。
美国商务部表示，下调去年第四季度美国经济增速主要是因为个人消费开支、非住宅类固定资产投资和政府支出的增幅低于此前预估。
数据显示，去年第四季度，占美国经济总量约70%的个人消费开支按年率计算增长2.5%，低于此前预估的2.8%；当季非住宅类固定资产投资增长5.4%，低于此前预估的6.2%；联邦、州和地方政府支出当季下滑0.4%，而此前预估为增长0.4%。
美国商务部当天公布的数据还显示，2018年全年美国经济增速仍为2.9%，低于特朗普政府设立的3%以上的增长目标。
美联储上周发布的季度经济预测显示，2019年和2020年美国经济增长预期中值分别为2.1%和1.9%，低于去年12月预测的2.3%和2%。美国全国商业经济协会近日发布的前景调查报告也说，主要受全球经济增长放缓和美国贸易政策影响，该协会经济学家预测今明两年美国经济增速将大幅放缓。
受美国经济前景不确定性增加影响，美联储上周结束货币政策例会后宣布将联邦基金利率目标区间维持在2.25%至2.5%不变，并暗示今年年内不再加息。此外，美联储还宣布计划在9月份结束缩减资产负债表计划。
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